Alfa Laval, Stormgeo'nun Satın Alımını Tamamladı

Satın alma, Alfa Laval'ın denizcilik endüstrisinin operasyonları daha verimli hale getirme çabalarını destekleme stratejisinin bir parçası ve aynı zamanda Alfa Laval'ın dijital hizmetler konusundaki bilgisini artıracak.

Satın alma fiyatı tamamen nakit olarak finanse edilmektedir ve borçsuz ve nakitsiz olarak 3.630 MNOK (yaklaşık 3.700 MSEK) tutarındadır. Satın alma, Alfa Laval'ın EBITA marjı ve hisse başına kazançları için tarafsızdır.

StormGeo'nun hava durumu bilgi hizmetleri, müşterilerin riski azaltmasına, güvenliği artırmasına ve rotalar ve operasyonlarda sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olur. StormGeo 1997 yılında kurulmuştur ve 2014 yılından beri EQT, DNV GL ve bir grup çalışanın mülkiyetindedir. 2020 yılında toplam satışı 714 MNOK (MSEK 699) olarak gerçekleşti. StormGeo, Alfa Laval Denizcilik Bölümünün bir parçası olacak.

StormGeo Hakkında

1997 yılında kurulan StormGeo, denizcilik, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji, kamu hizmetleri, çapraz endüstri ve havacılık alanlarında lider çözümlerle meteorolojik istihbarat servisleri ve karar desteğinde dünya lideridir. Ürünleri, müşterilerin riski yönetmesine, performansı optimize etmesine, maliyetleri düşürmesine ve geliri artırmasına yardımcı olur. Şirketin merkezi Bergen, Norveç'te olup, 15 ülkede 24 ofisi ve 515 çalışanı bulunmaktadır. Okyanuslarda Sürdürülebilir İş için BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir katılımcısı olarak StormGeo'nun iklim ve doğal kaynakların korunmasına olan tutkusu, müşterilerini çevreye duyarlı iş kararları almalarında desteklemek için bir motivasyondur.

Alfa Laval Hakkında

Enerji, Denizcilik, Gıda ve Su alanlarında faaliyet gösteren Alfa Laval firması uzmanlığını, ürünlerini ve servis hizmetlerini yaklaşık 100 ülkede geniş bir endüstri yelpazesine sunmaktadır. Şirket müşterilerinin iş ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için prosesleri optimize etmeye, sürdürülebilir büyüme yaratmaya ve ilerlemeyi hızlandırmaya kararlıdır.

Alfa Laval’ın yenilikçi teknolojileri, doğal kaynakların daha sorumlu kullanımını teşvik ederek, maddeleri arındırmaya, rafine etmeye ve yeniden kullanmaya adanmıştır. Bu teknolojiler geliştirilmiş enerji verimliliği ve ısı geri kazanımına, daha iyi su arıtımına ve emisyonların azaltımına katkıda bulunurlar. Dolayısıyla Alfa Laval, yalnızca müşterileri için değil, aynı zamanda insanlık ve gezegen için de başarıya ulaşmayı hızlandırmaktadır. Tüm bunlar, AlfaLaval’ın her gün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaç edinen Advancing better™ taahhüdü sayesindedir.

Alfa Laval'ın 16.700 çalışanı vardır. 2020'daki yıllık satışlar 41,5 milyar SEK (yaklaşık 4 milyar Euro) idi. Şirket Nasdaq OMX borsasında işlem görmektedir.

Vira Haber