Bora Ekşi'nin Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Hint Okyanusu’nda, Türk bayraklı yük gemisinde, Kaptan Bora Ekşi’yi bıçaklayarak öldüren ve sekiz mürettebatı da yaralayan geminin makine yağcısı Ergin Aktaş’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Birgün'ün haberine göre İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, Ergin Aktaş’ın tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aktaş’a yaraladığı sekiz mürettebat için de ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildi.

11 ayrı suçtan ceza alan Ergin Aktaş'a işlediği suç ve aldığı cezaları ise şöyle;

- İsmail Çeken’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl hapis cezası

- Taşkın Yılmaz’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezası

- Suat Kartal’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl hapis cezası

- Sedat Kartal’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl hapis cezası

- Fatih Demirkıran’a yönelik kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası

- Erhan Güdüz’e yönelik kasten yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası

- Coşkun Köse’ya yönelik kasten yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası

- Cenk Çamursoy’a yönelik kasten yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası

- Keziban Hazel Tecer’e yönelik silahla tehdit suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası

- Recep Ali Canca’ya yönelik silahla tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası

- Osman Batur Altunkaynak’a yönelik silahla tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası

NE OLMUŞTU?

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı.

Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan ve burada 3 gün gözaltında tutulan Aktaş, Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aktaş'ın, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 135 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Vira Haber