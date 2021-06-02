Geleceğin Cruise Seyahati Sınıfına Hoş Geldiniz!

MSC Cruises'ın bugüne kadarki en yenilikçi ve çevresel açıdan en gelişmiş gemisi olan MSC World Europa rezervasyona açıldı.

Çığır açan MSC World Class yeni gemi sınıfında bir ilk olan gemi, yeni nesil ve ultramodern tasarımın yanı sıra geleceğe yönelik denizcilik ve konaklama teknolojilerine sahip yepyeni bir platformu piyasaya sunuyor.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “MSC World Europa ve tüm MSC World sınıfı gemiler cruise seyahat deneyimini pek çok yönden yeniden tanımlıyor: bu yeni platformun ilk kez sunduğu geleceğe yönelik gemi içi teknolojilerden, çığır açan deniz ve iç tasarım özelliklerine kadar. Basitçe söylemek gerekirse, MSC World Europa, cruise seyahati için yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor.

Şu anda Saint-Nazaire, Fransa'daki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde yapım aşamasında olan bu öncü gemide MSC Cruises konuklarını, yayınlanan videoda gösterildiği üzere yepyeni deneyimlerle dolu bir keşif dünyası bekliyor- https://youtu.be/z-8SYkvs1NM

Misafirler MSC World Europa'ya rezervasyon yaptırmak için sayısız neden bulabilirler, ancak burada öne çıkan dört önemli nokta var.

1.) HER YAŞA UYGUN MİSAFİR DENEYİMLERİ

Yepyeni bir prototip olarak MSC World Class sınıfı gemiler, MSC Cruises mimarlarının yeni özelliklerden çok daha fazlasını yaratmasını sağladı ve konuklar burada denizde ultra modern bir kentsel metropol olan gerçek ve farklı deneyimler dünyasını bulacaklar. Geminin boyutu, yetişkinlere özel sakin zen bölgesinden, eğlence, mağaza ve barların bulunduğu hareketli gezinti yoluna ve on yeni çocuk tesisine ev sahipliği yapan ayrı aile bölgesine kadar her biri kendi ruh hali ve deneyimlerine sahip, tamamen farklı alanlar sağlıyor. Sonuç olarak, denizde eşi benzeri olmayan çeşitli ve heyecan verici bir konuk deneyimi için burası canlı kozmopolit bir noktadır.

2.) ÜST DÜZEY YEMEK DENEYİMİ

Gemide altı özel restoran da dahil olmak üzere 13 yemek alanı bulunacak. Yeni prototip, yaratıcılığa dayalı ve tamamen yeni iki konumla etkileşimli bir deneyim sunan yepyeni konseptler ve sürükleyici deneyimler sunma fırsatı sunuyor: lezzetli mikro yeşilliklere odaklanan popüler Chef's Garden Kitchen ve açık havada oturma düzenine sahip geleneksel bir deniz ürünleri ızgarası olan La Pescaderia. Klasik Amerikan tarzı et lokantası Butcher's Cut ve Asya esintili Kaito Teppanyaki Grill ve Sushi Bar'ın yanı sıra, yeni piyasaya sürülen Latin Amerika sokak yemeklerinden ilham alan Hola! Tacos & Cantina gibi alanlarla yemek deneyimi bir sonraki seviyeye taşınacak! Misafirler ayrıca, 7 gün 24 saat açık yepyeni bir mekan da dahil olmak üzere, her biri farklı bir ambiyans sunan üç geniş restoran-büfeyi keşfetme fırsatına sahip olacaklar.

3.) YENİ VE ŞIK KABİN SEÇENEKLERİ

MSC World Europa, her zevke hitap edecek, 19 farklı kategori ve %65’i balkonlu olan kabinleri ile misafirlerine çeşitli konaklama seçenekleri sunacak. Gemi, yedi yeni ve yenilikçi kabin tipinin tanıtımını içermektedir.

Misafirler ister daha fazla deniz manzarası, geniş balkonlar, her zamankinden daha büyük kabinler ya da diğer gereksinimler olsun farketmeksizin, MSC World Europa bu ihtiyaçların her birini karşılamak için daha fazla seçenek sunacak.

4.) FUTURE-PROOF DESIGN

MSC World Europa'nın çığır açan tasarımı kesinlikle yepyeni bir platforma dayanıyor ve onu diğerlerinden ayırıyor - çarpıcı fütüristik bir silüetle, geminin imza niteliğindeki ok şeklinde olan 90 derecelik pruva yayı, suyu kolaylıkla ve zarafetle kesecek. Etkileyici ve daha önce hiç görülmemiş Y şeklindeki arka kısmı, nefes kesici okyanus manzarasına sahip 104 metre uzunluğundaki Europa Promenade alanına açılmaktadır.

Tamamen yeniden tasarlanan gemi gezinti alanının en öne çıkan özelliklerinden biri, 11 güverteyi kapsayan kuru kaydırak The Spiral'dir - denizlerdeki en uzun! Etkileyici paslanmaz çelik kaydırağın zarif kıvrımları, onu gerçek bir sanat eseri yapıyor ve aynı zamanda geminin tepesinden gezinti alanına gitmenin eğlenceli bir yolunu sunuyor.

MSC WORLD EUROPA: ÇEVRESEL OLARAK EN GELİŞMİŞ GEMİLERDEN BİRİ

MSC World Europa, MSC Cruises filosunda LNG ile çalışan ilk ve çevre açısından en gelişmiş gemi olacak. Kullandığı yakıt, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), dünyanın en temiz deniz yakıtlarından biridir ve uluslararası denizciliğin karbondan arındırılmasına geçişte kilit bir rol üstlenmektedir. Kükürt oksitler gibi yerel hava kirletici emisyonlarını %99'a kadar ve nitrojen oksitleri %85'e kadar güçlü bir şekilde azaltır. LNG, %25'e varan CO2 azaltımı sağladığından ve sürdürülebilir fosil olmayan yakıtlar olan hidrojen ve amonyak alımının yolunu açtığından, iklim değişikliğinin azaltılmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

ROTA

MSC Cruises'ın en yeni gemisi Aralık 2022'de hizmete girecek ve açılış sezonunu Körfez'de, konuklarına en iyi kış gezisi deneyimini yaşatarak geçirecek. Sezonu, Katar Doha'dan hareketle yeni ana limanı Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru 4 gecelik özel bir seyahatle başlayacak.

REZERVASYON

Rezervasyonlar başladı ve MSC Voyagers Club üyeleri, her zamanki %5 indirimlerine ek olarak, iki haftalık bir süre boyunca ek %5 indirimden yararlanacaklar.

Vira Haber