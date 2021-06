KOSDER'den Aşı Açıklaması

KOSDER tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2020 yılı başından itibaren ekonomik ve sosyal hayatımızı trajik bir şekilde etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, en çok sıkıntı altında olan sektör mensuplarının gemi adamları olduğu malumdur.

Gemi adamları hala çoğu ülkede gemilerden dışarı çıkamamakta, farklı ülkelerdeki farklı katı önlemler nedeniyle evlerine dönememektedir. Üstelik kapalı ortamda oldukları ve hastalık kapmaları durumunda anında müdahale şartlarına hemen ulaşamamaları da, hem kendileri hem de gemideki diğer çalışanlar açısından ayrı bir risk faktörüdür.

Covid-19 salgınının başlangıcından yaklaşık bir buçuk sene sonra, bulunan aşılar sayesinde hastalığa karşı umut doğmuş, birçok ülkede aşılama kampanyalarının başarısı sonucunda insanlar bir nebze de olsa nefes almaya başlamışlardır.

Karada durum böyleyken, denizde gemi adamları için hiçbir aşılama prosedürü çalıştırılmamıştır. Gemilerde kendini koruması için talimatlara boğulmuş gemi adamları, karadaki insanlar aşılanarak korumaya alınırken, kendilerine ne zaman sıra geleceğini beklemektedir.

Hâlbuki küresel ticaretin yüzde 90’ının gerçekleştirildiği deniz yolu taşımacılığında, önemli bir konumda bulunan gemi adamları, ülkeler arasında sıkça seyahat etmeleri nedeniyle ciddi tehdit altındadır.

Bu çerçevede; deniz taşımacılığının ulusal ve uluslararası çatı kuruluşlarının da sıklıkla dile getirdiği gibi, gemi adamlarının öncelikli hale getirilerek en kısa sürede aşılanmaları gerektiği hayati bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Söz konusu sorunun vahim sonuçlarına istinaden, kimi ülkelerin ciddi adımlar atmaya başladıkları da bilinmektedir. Öyle ki; Hollanda’da, Hollanda sahipli veya Hollanda firması tarafından işletilen gemilerdeki tüm gemi adamları, Haziran 2021 ortası itibariyle aşılanmaya başlanacaktır. Ayrıca Amerika limanlarına gelen bütün gemilerdeki gemi adamları da ayırt edilmeksizin ve ücretsiz olarak aşılanmaktadır.

Sonuç olarak, Türk denizcilerine her platformda desteklerini esirgemeyen idaremizin, gemi adamlarının bir an önce aşılanması sorununu da en kısa zamanda çözüme kavuşturması için Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği olarak gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek ister, bu vesileyle sektör paydaşlarımızı da sorunun çözümü için iş birliğine davet ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Koster Armatörleri ve Derneği Yönetim Kurulu