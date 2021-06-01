TURMEPA’dan Deniz Salyası İçin Acil Eylem Planı Çağrısı

TURMEPA’nın yayınladığı çağrı şöyle;

Yaklaşık olarak 2007 yılından bu yana özellikle durağan ve kapalı denizlerde ortaya çıkmaya başlayan ve artarak Marmara Denizi’nin yanı sıra Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde de görülen müsilaj yoğunluğu iklim değişikliğinin yanı sıra birçok faktörün bir araya gelmesiyle artmıştır. Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA olarak deniz salyası istilasının ortaya çıkış nedeni, etkileri ve ortadan kaldırılmasına yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini kamuoyuna sunuyoruz. Uzman görüş ve önerilerine dayanan raporumuz göstermektedir ki müsilaj istilasının ortaya çıkmasına neden olan 3 temel faktör vardır:

1- İklim Değişikliği Sebebiyle Ani Deniz Suyu Sıcaklığı Artışı

Marmara Denizi’nde 40 yıllık ortalamanın üzerinde 2,5 derecelik bir sıcaklık artışı yaşanmaktadır. Bu artış sadece Marmara değil Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de de geçerlidir.

2- Durağan ve Kapalı Deniz Ortamı

Marmara Denizi, orijinal yapısı gereği durağan bir deniz olup dibi ile yüzeyi arasındaki sirkülasyonları sınırlıdır ve bir göl havzası gibi kapalı bir alan olarak ele alınması gerekmektedir. İlk 25 metreye yakın olan derinliği Karadeniz kökenli olan Marmara Denizi’nin alt kısmını ise ağır Akdeniz suları oluşturmaktadır. Her iki yüzeyin birbirine karışma oranı küresel iklim şartlarının da etkisiyle azalmış ve durağanlık normalin üzerine çıkmıştır.

3- Deniz Kirliliği ve Organik Atık Miktarındaki Artış

Marmara Denizi çevresinde 25 milyona yakın bir nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun endüstriyel, tarımsal ve günlük faaliyetleri sonucunda oluşturduğu atıklar, Marmara Denizi’ni doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir.

Raporda sunulan bilgiler ışığında belediyeler ve bakanlıkların bir araya geldiği komisyonlar önderliğinde harekete geçerek, kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini hayata geçirmeli ve denizlerimize nefes vermeliyiz.

Unutmayalım ki Deniz Varsa Hayat Var!

Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA

Vira Haber