Nijerya'daki Tekne Faciasında Ölü Sayısı 92'ye Yükseldi

Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini belirtti. Bagudu, çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Vira Haber