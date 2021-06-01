Batık Gemi 14 Yıl Sonra Denizden Çıkarılacak

Darıca’da 2007 yılında üstündeki 2735 ton pik demir yüküyle batan Turgut Kocabaş isimli geminin batığı, 14 yıl sonra Aras Marina Yatırım Holding’in iştirakı Aras Römorkör Hizmetleri tarafından denizden çıkarılacak. KOSDER Yönetim Kurulu eski Başkanı Hüseyin Kocabaşʹın babası Turgut Kocabaş’ın adını taşıyan ve Ersagun Denizcilik’e ait gemi Burgaz-Dil İskelesi seferini yaparken, 11500 ton kangal demir yüklü Zinnet Mete adlı gemi ile 04.09.2007 yılında Darıca Yelkenkaya önlerinde çatışmıştı. Çatışmada ağır yara alan Turgut Kocabaş adlı gemi batmış, kazada gemide bulunan 16 personelden 15 kişi kurtarılmış, bir denizci ise kaybolmuştu.

Vira Haber