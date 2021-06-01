MDTO ile KTTO Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilen imza törenine MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Başkan Yardımcısı Jozef Atat, Sayman Üye Atahan Çukurova, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yıldız ve Filip Tahinci, Meclis Üyesi Ayla Harp, Genel Sekreter Mesut Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar ve Basın Danışmanı Ali Adalıoğlu; KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, KTTO Başkan Yardımcıları Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi ve TC-KKTC Ticaret Odası Eş Başkanı Omaç Cin, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Günsel Erçelik Ali Başman, Yusuf Acemoğlu, Ekin Adademir, Ali Şah ve KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri katıldı.

İmzalanan protokol ile taraflar arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak, ortak toplantılar, ortak projeler ve faaliyetler düzenlemek, deniz ticareti ve turizminin gelişmesinin yanında, sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek hedefleniyor. Protokol kapsamında ilk somut adım olarak Mersin ve Kuzey Kıbrıs arasında yat turizmini geliştirmek amacıyla Mavi Tur Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışma yürütülmesi planlanıyor. Protokol, MDTO’nun imzaladığı ilk kardeş oda protokolü olması dolayısıyla ayrıca önem arz ediyor.

“KKTO’NUN DENİZCİLİK ALANINDA İMZALADIĞI İLK ANLAŞMA”

İmza töreninde konuşan KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, imzalanan protokolün KKTC ile Türkiye arasındaki bağların gücünü göstermesi açısından çok büyük önem taşıdığını belirterek “Oluşturduğumuz en eski ve en güçlü bağlar Mersin üzerinden olmuştur ve olmaktadır. Denizcilerimiz ve iş insanlarımız bu bağların oluşturucusu ve devam ettiricisidir” dedi.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve bunun yine Mersin üzerinden hayata geçirilmesine katkı sağlayacak protokolün KKTO’nun denizcilik alanında imzaladığı ilk anlaşma olduğunu söyleyen Deniz, “Bu güzel adımı atmamıza olanak tanıyan Sayın Lokmanoğlu’na, MDTO Yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DENİZ TİCARETİ VE DENİZ TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA ORTAK PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Törende söz alan ve KKTC’nin ticaret, turizm, eğitim açısından gerek Türkiye gerekse Mersin için her zaman önemli bir partner olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu ise, maruz kaldığı haksız izolasyonlardan kaynaklı olarak KKTC’nin bugün, ithalat ve ihracatının çok büyük bölümünü Mersin üzerinden ve özellikle denizyolu ile gerçekleştirdiğini belirtti. Lokmanoğlu, “Ezeli kardeşlik bağlarımızın yanı sıra buradaki karşılıklı ihtiyaçtan hareketle; yarım asrı aşan birikimi ile KKTC ekonomisine çok önemli katkılar sunan KTTO ile Türkiye’nin iki deniz ticaret odasından biri olarak ülkemiz denizciliğine hizmet eden Mersin Deniz Ticaret Odamız arasında imzalanan protokolün, her iki ülke ve her iki Oda açısından faydalı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Mersin denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Kuzey Kıbrıs iş dünyası ile kurulan ortaklıkları değerli bulduklarını ifade eden Lokmanoğlu, atılan imzalarla, başta deniz ticareti ve deniz turizmini geliştirmek amacıyla ortak projeler üreteceklerini; her iki bölgeyi ticari ve turistik açıdan birer cazibe merkezi haline getirebilecek çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kardeş Oda Protokolü, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz tarafından imzalandı.

Vira Haber