DKD: Denizlerimize Bunu Yapmaya Kimsenin Hakkı Yok! Bütün Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz

Müsilaj ya da deniz salyası veya balıkçı tabiriyle kaykay, her sene görünen bir olay olmakla birlikte her geçen sene biraz daha fazla kendini göstermeye başlamıştı. Tüm sorumlu taraflar gerekli önlemleri almayınca, Marmara Denizi bir çöküşe doğru sürüklenmeye başladı. Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay, “Bu denizler bizim, yarın çocuklarımızın yüzüne bakamayacak hale geliyoruz. Atık su arıtma tesislerinin (evsel-sanayi-endüstri) bir an önce denetlenip, deşarj değerleri yasal sınırlar içerisinde olmayan tesislere gerekli yaptırımların uygulanması için tüm sorumluları göreve çağırıyoruz. Bugüne kadar doğru arıtma sistemlerini uygulamayan, uygulatmayan, gerekli cezaları yazmayan, gerekli önlemleri almayan herkes ve her kurum bu çevre felaketinin sorumlusu olacaktır” dedi.

Deniz Kültürü Derneği’nden yapılan açıklamada şu konulara dikkat çekildi: “Deniz canlılarının felaketi olan, balıkçılığı bitiren Müsilaj oluşumunun son yıllarda daha çok görülmesinin arkasında yatan temel neden iklim değişikliğinin denizlere etkisi. Deniz Kültürü Derneği olarak iki kez düzenlediğimiz denizcilik sektörüne yönelik “İklim Değişikliği Kurultayları”nda bu sorunları özellikle mercek altına almıştık. En son 2019 yılında yaptığımız son İklim Değişikliği Kurultayı’nda uzmanlar denizlerin bitme noktasına geldiğine dair uyarılar yapmışlar ve alınması gereken önlemlerin hayata geçirilmesi anlamında yapılması gerekenleri de sıralamışlardı. Felakete kısa süre kala Marmara Denizi ne yazık ki ölme noktasına geldi. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, büyükşehir ve ilçe belediyeleri hemen harekete geçmeli ve ne gerekiyorsa yapmalılar. Bu konuda araştırma yapan bilim insanlarının, hatta balıkçıların da bulunduğu bir komisyon kurularak hemen çalışmaya başlanması gerekiyor. Bu bölgede bütün deniz canlılarının yaşamı tehdit altında, yarın çok geç olacak. Onun için ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmalı.”

Vira Haber