CW Enerji ve Ekol Lojistik'ten Temiz Enerji Atağı

Çevre dostu güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olan CW Enerji, Avrupa'nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alan Ekol Lojistik ile de el sıkıştı. Firma, Ekol Lojistik güneş enerjisi santrali (GES) projesinin anahtar teslim ihalesini kazandı ve proje uygulamasına başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, her sektörde yatırımcıların enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, bu doğrultuda lojistik sektörünün lider kuruluşlarından olan ve Avrupa'nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alan Ekol Lojistik ile güçlü bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek, "Ekol Lojistik GES projesinin anahtar teslim ihalesini kazandık ve proje uygulamasına başladık. Bu iş birliği ile Türkiye'de lojistik sektörünün en büyük çatı uygulamasına imza atmış olacağız. Yaptığımız iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 5628 kWp gücünde güneş elektrik santrali kurulacak. Santralde 395Wp gücünde 14.250 adet güneş paneli kullanılacak. Santral, ortalama 6.148.000 kWh/yıl değerinde elektrik üretecek. Firma enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak yıllık ortalama 557 ağacı kurtaracak" dedi.

ELEKTRİK İHTİYACI GÜNEŞ PANELLERİ İLE KARŞILANACAK

GES ile Ekol Lojistik'in çevreye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Yılmaz, firmanın doğaya karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini ve bu alanda örnek olduğunu kaydetti.

Firmaların GES ile yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamış olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ekol Lojistik güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panellerimiz ile karşılayacak. Bu şekilde çevreye fayda sağlamanın yanında ülke ekonomisine de katkıda bulunacak. Böylesine güzel bir iş birliğine imza attığımız için oldukça mutluyuz" diye konuştu.

Vira Haber