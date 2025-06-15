Deniz Ticaret Odası eski yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan danışmanı, TÜRMEPA’nın kurucularından Galatasaray Spor Kulübü’nün 8410 sicil numaralı Divan Üyesi, Mekteb-i Sultani Denizcileri grubunun en büyük üyesi Kaptan Yılmaz Dağcı vefat etti.

Bir dönem Ataköy Marina’nın müdürlüğünü de yapan Kaptan Yılmaz Dağcı, marinalar konusunda büyük bilgi birikimine sahipti. Merhum Yılma Dağcı’nın cenazesi, 15 Haziran 2025 Pazar günü (Bugün) Çeşme Ildır Camisi'nde kılınacak ikindi namazını takiben Ildır Köy Mezarlığı'nda defnedilecek.

Vira Haber Ailesi olarak merhum Yılmaz Dağcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve denizcilik camiasına başsağlığı dileriz.

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