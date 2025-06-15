TÜRDEF Genel Kurulu’nda Arif Bostan Güven Tazeledi

TÜRDEF’in Genel Kurulunda Divan Bakanlığı’na Feramuz Aşkın, Bakan Yardımcılığı’na Semih Dinçel oy birliği ile seçildi. Mevcut Başkan Kaptan Arif Bostan ile Kaptan Orhan Kasap’ın listelerinin yarıştığı seçimde 202 delege oy kullandı. Seçimi 107 oyla Arif Bostan’ın listesi kazandı. Seçim sonrası konuşmasında birlik ve kapsayıcılık vurgusu yapan Bostan, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Yeni dönemde TÜRDEF’in yönetim kurulu şöyle belirlendi:

Yönetim Kurulu (Asil):

Arif Bostan, Gürbüz Can, Murat Şahin, Salih Bildiren, Özer Oral, Özgür Alemdağ, Ural Çağrıcı, Selahattin Alan, M. Birol Bayrakdar, Barış Ziya Kaya, Ali Burçin Eke, Ahmet Deniz, Aslı Arslan, Nuri Koray Kurun, Sanem Benli Kayaalp

Yönetim Kurulu (Yedek):

Özgür Doğan Güneş, Murat Akpınar, Ayşe Olcay, Erhan Bayrak, Şahin Aktan, H. Sedat Oğuz, Mehmet Erdoğan

Denetleme Kurulu (Asil):

Zafer Geyik, Teoman Mustafa Akyol, Şahin Avcı

Denetleme Kurulu (Yedek):

Ömer Salcı, Zafer Akbulut, Hikmet Uyar

Vira Haber