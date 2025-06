Denizcilik Sektörünün İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı

2023 ile 2024 yıllarında, birlik genelinde en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende; birlik bünyesinde yer alan 8 alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen “Award on Water” Gemi Yat ve Hizmetleri Ödül Töreni’ne; Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Ünal Baylan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven ile Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, İHBİR Başkanı Kazım Taycı ile TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu katıldı.

Balıkçı Gemisi, Römorkör, 24 Metre Üstü Yat, 24 Metre Altı Yat, Tanker, Feribotlar ve Yolcu Gemileri, Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları ile Yan Sanayi olmak üzere 8 alt sektörün ilk üçe giren firmaları ile birlik genelinde ilk ona giren firmaların adının açıklandığı törende; 2023 ve 2024 yıllarında sektörlerinde başarı gösteren firmalar her yıl için ayrı ayrı ödüllendirildi.

“Maliyet kaynaklı nedenlerle rekabetçilikte sorunlar yaşanıyor”

Ödül töreninin açılış konuşmalarında TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ticarette fark yaratmanın yolunun teknoloji, tasarım ve inovasyondan geçtiğini belirterek, özellikle çevre dostu gemilere, yeşil yakıt sistemlerine ve alternatif enerji kaynaklarına talebin gün geçtikçe arttığını kaydetti. Bu alanlarda yol alabilmek için temel sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Gültepe, son iki yıldır maliyet kaynaklı nedenlerle rekabetçilikte sorunlar yaşandığını ifade etti. Gültepe sözlerine şöyle devam etti: “Düşük kur, yüksek faiz politikasının olumsuz etkilerini hep beraber yaşıyoruz. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Özellikle denizcilik, uzun vadeli yatırım ve planlama isteyen bir alan. Bu nedenle sektörümüzün sesine daha çok kulak verilmesi, stratejik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor”

“Birlik tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık”

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, yaptığı konuşmada, Türk gemi ve yat sektörünün dünya çapında bir itibar kazandığını belirterek, sektörün 2024 yılında gösterdiği performansla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Seven, sözlerine şöyle devam etti: “Son iki yılda sırasıyla 1 milyar 942 milyon dolar ve 1 milyar 912 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdiğimiz ihracatla birlik tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 2025 yılının ilk 6 ayında da 1 milyar dolarlık ihracat seviyesine emin adımlarla ilerliyoruz.”

Sıfır net emisyon hedefleri, çevreci gemi talepleri ve küresel gelişmeler doğrultusunda Türk tersanelerine olan ilginin artacağına dikkat çeken Seven, sektörel ihracatı destekleyecek adımların önemine vurgu yaptı.

Art On Water, ikinci sezonunda

GYHİB Başkanı Cem Seven, Ticaret Bakanlığı destekli “Art on Water” projesinin ikinci sezonunun tanıtımını yaparak, Türk denizcilik sektörünü uluslararası alanda sanat ve mühendislik perspektifiyle tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Seven, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz bu proje; Norveç, Monako ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında, Türk denizcilik sektörünün hikâyesini, mühendisliğini ve vizyonunu dünyaya anlatma misyonu taşıyor. İlk sezonu 2021 yılında başlayan ve birçok prestijli ödüle layık görülen bu proje, yalnızca sektörümüzün değil, ülkemizin de uluslararası imajına güçlü bir katkı sağlamıştır. Bugün itibarıyla ikinci sezonuna başlayan The Art On Water ile çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. Çünkü biz gemi ve yat inşasını yalnızca bir üretim faaliyeti olarak değil; bu coğrafyaya özgü bir kültür, bir ustalık, hatta bir sanat olarak görüyoruz ve bu anlayışı, dünyanın dört bir yanındaki sektör profesyonellerine aktarmayı amaçlıyoruz” dedi. Seven, projeye tüm paydaşlardan katkı ve destek beklediklerini de belirtti.

2024’ün ihracat lideri Sanmar oldu

2024 yılında birlik toplam ihracatında ilk sırayı Sanmar Denizcilik alırken, Tersan Tersanecilik ikinci, Sefine Denizcilik Tersanecilik ise üçüncü oldu. Cemre Marin, Sirena Marine, Med Marine, TİSG Turkey Yat Tersanecilik ile HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım Onarım ise toplamda en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı.

2023 yılında ise birlik genelinde en fazla ihracatı Tersan Tersanecilik gerçekleştirirken, Sefine Denizcilik Tersanecilik ikinci, Sanmar Denizcilik ise üçüncü oldu.

Sektörel bazda bakıldığında; 2024 yılında Balıkçı Gemisi ihracatı kategorisinin lideri Sirena Marine Denizcilik olurken; Römorkör ihracatı kategorisinde, Sanmar Denizcilik; 24 Metre Üstü Yat ihracatı kategorisinde, TİSG Turkey Yat Tersanecilik; 24 Metre Altı Yat ihracatı kategorisinde, Sirena Marine Denizcilik; Tanker İhracatı kategorisinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir firma; Feribotlar ve Yolcu Gemileri ihracatı kategorisinde, Sefine Denizcilik Tersanecilik; Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları ihracatı kategorisinde isminin açıklanmasını istemeyen bir firma; Yan Sanayi İhracatı Kategorisinde ise DATA Hidrolik Makine zirvede yerlerini buldu.

Törende ayrıca, Türk gemi ve yat inşa sektörünün tanıtımı amacıyla hayata geçirilen "Art on Water" projesinin ikinci edisyonunun lansmanı gerçekleştirildi.

En Çok İhracat Gerçekleştiren Firma Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş. 2 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş 3 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş. SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 4 MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş 5 SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 6 CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 7 BILGIN YATÇILIK VE TURIZM IŞL. TIC.LTD.ŞTI. İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA 8 TURQUOISE YAT SANAYİ .A.Ş. İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA 9 NUMARINE TIC.LTD.ŞTI. TİSG TURKEY YAT TERSANECİLİK A.Ş. 10 ATLANTIK DENIZCILIK TICARET VE SAN.AŞ HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.TİC A.Ş

Balıkçı Gemisi İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 2 VİCEM YAPI SAN.VE TİC.A.Ş TELGEREN YATÇILIK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ. 3 VİSİONF YATÇILIK A.Ş VİCEM YAPI SAN.VE TİC.A.Ş

Römorkör İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş. SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş. 2 MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 3 TOR DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş TOR DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş

24 Metre Üstü Yat İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 BILGIN YATÇILIK VE TURIZM IŞL. TIC.LTD.ŞTI. TİSG TURKEY YAT TERSANECİLİK A.Ş. 2 TURQUOISE YAT SANAYİ .A.Ş. NUMARINE TIC.LTD.ŞTI. 3 NUMARINE TIC.LTD.ŞTI. MENGİ-YAY YATÇILIK TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.

24 Metre Altı Yat İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 2 VİCEM YAPI SAN.VE TİC.A.Ş TELGEREN YATÇILIK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ. 3 VİSİONF YATÇILIK A.Ş VİCEM YAPI SAN.VE TİC.A.Ş

Tanker İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 ATLANTIK DENIZCILIK TICARET VE SAN.AŞ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA 2 VATANBİR DENİZCİLİK A.Ş. GENKA DENİZCİLİK VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 3 WHİTE TANKERS GEMİ İŞL. VE TİC. A.Ş. ÇEKSAN GEMİ İNŞA ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Feribotlar ve Yolcu Gemileri İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 2 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş 3 MERCAN TEKNE DENIZ ARAÇLARI IML.TUR.IT.IH.SAN.VE TIC.LTD.Ş NOVA TERSANECİLİK GEMİ İNŞAA SAN VE TİC AŞ

Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 AKHİSAR DENİZCİLİK VE GEMİ İŞLETMECİŞİĞİ TİC.A.Ş İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA 2 HGFH DENİZCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.TİC A.Ş 3 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA PROFESSİONAL SHİPYARD DENİZCİLİK GEMİ SAN. LTD. ŞTİ.

Yan Sanayi İhracatı Kategorisi

SIRA 2023 2024 1 DATA HIDROLIK MAKINA SAN. A.S. DATA HIDROLIK MAKINA SAN. A.S. 2 YMV KREYN VE MAKİNA SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş. EPIC DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞ.A.Ş 3 OCEAN VOYAGER ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ GÜRDESAN GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

