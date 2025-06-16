Çin’e Giden Yolda İlk Adım EİB’de Atılıyor

Toplantı, EİB hizmet binası 7. Kat Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Bürosu yetkilileri, Türkiye’ye gelerek doğrudan bilgi aktarımında bulunacak. Bu önemli etkinlik, Çin ile iş yapmak isteyen tüm ihracatçı firmalara yeni kapılar açmayı hedefliyor.

Çin Pazarı Türk Ürünleri İçin Ciddi Fırsatlar Barındırıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin’in ithalatı teşvik etmek amacıyla düzenlediği CIIE Fuarı’nın Türkiye için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

“CIIE, yalnızca Çin’in değil, dünyanın en prestijli ithalat fuarı konumunda. Türkiye olarak bu platformda son yıllarda güçlü bir yer edindik. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da milli katılım organizasyonunu EİB olarak biz üstleniyoruz ve firmalarımızın Çin pazarına açılmasını destekliyoruz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Tanıtım Toplantısı daha önce İstanbul’da yapılıyordu. Bu yıl bizim ev sahipliğimizde organize ediliyor. Çin ile olan 41,6 milyar dolarlık ticaret açığımızı dengelemek adına bu fuarı stratejik bir araç olarak görüyoruz. Türkiye, Çin pazarında özellikle fiyat-performans bakımından güçlü bir pozisyonda.”

Türk Ürünlerine Çin’den Artan İlgi

Kozmetik, şarap, kuru meyve, konfeksiyon, deri ürünleri, turizm ve lojistik başta olmak üzere hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar, organize sanayi bölgeleri hedeflenen sektörler arasında yer alıyor. Türkiye, Çin'in “Orta Koridor” stratejisinde önemli bir transit ülkesi olarak belirginleşiyor. Özellikle demiryolu, elektrikli araç ve teknoloji alanında ciddi planlar var. Altyapıdan enerjiye, otomotivden dijitale uzanan kapsamlı bir ortaklık profili ortaya çıkıyor.

Toplantıda ayrıca Çin pazarındaki güncel trendler, tüketici eğilimleri, fiyat avantajları ve stratejik ürün gruplarına dair veriler de paylaşılacak.

Geçmiş yıllarda fuara katılan Türk firmalarının önemli iş birlikleri sağladığını hatırlatan Başkan Eskinazi, 2025 yılında daha geniş bir katılımla Şanghay’da güçlü bir Türkiye rüzgârı estirmek istediklerini vurguladı.

“Çin’in dünya ticaretindeki payı 5 trilyon dolara ulaştı. Ülkede 1,5 milyar insan yaşıyor ve bunun %30’u orta ve üst sınıf gelir grubunda. 100 milyonluk bir kesim Avrupa yaşam standardına sahip. Bu, Türk ürünleri için dev bir alıcı kitlesi demek. Üstelik Çin’den ülkemize sürekli heyetler geliyor. CIIE’nin resmi sitesinde bile ‘Türk ihracatçıları bekliyoruz’ deniliyor. Bu ilgiyi değerlendirmeliyiz.”

Çinli Yetkililerden Türk Firmalarına Doğrudan Bilgilendirme

Tanıtım toplantısında Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu temsilcileri, doğrudan fuar yapısı, başvuru süreci, lojistik destekler ve teşvik mekanizmaları hakkında detaylı bir sunum yapacak. Etkinlik, ihracatçılar için hem bilgi edinme hem de bire bir soru sorma fırsatı sunacak.

Tüm İhracatçılar Davetli

20 Haziran 2025, Cuma günü saat 15.00’te EİB 7. Kat Seminer Salonu’nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katılım ücretsiz olup, tüm ihracatçılara ve Çin pazarıyla ilgilenen firmalara açıktır.

Vira Haber