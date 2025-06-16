Assos Sahilinde Ölü Caretta Caretta Bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölü halde sahile vurmuş şekilde bulundu.
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Ayvacık'ın Assos bölgesinde denize giren vatandaşlar sahile vuran ölü caretta carettayı fark edince, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ölü caretta carettayı sahilden alarak, inceleme yapılmak üzere götürdü.
Vira Haber
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Etiketler : Assos, Sahil, Ayvacık, Caretta Caretta
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