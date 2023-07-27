Alfa Laval, Yakıt Kullanımındaki Alternatifleri Artırıyor

Metanol de dahil olmak üzere çok çeşitli yakıt türlerini barındıran, kullanıcılarına çok geniş bir yakıt yelpazesi sunan şirket, metanol yakıtlı Aalborg kazan sistemlerinin piyasaya sürülmesiyle alternatif yakıt çözümleri portföyünü genişletti. Bu ekleme, denizcilik endüstrisinde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor çünkü ilk kez metanol yakan bir kazan bir gemiye kurulacak.

Yakıt esnekliği ve geleceğe hazır çözüm

Aalborg kazan çözümleri, özellikle karbonsuzlaştırma ve yakıt geçişi süreci göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Düşük sülfürlü yakıtlar, biyoyakıtlar ve LNG dahil olmak üzere günümüzün yakıtları üzerinde çalışmanın yanı sıra, metanol ve diğer emisyon azaltıcı yakıtlarla uyumluluk için tasarlanmıştır. Alfa Laval'in "hazır kazan" konsepti, mevcut brülör ve kazan basıncı bölümünde gerektiğinde kolayca ayarlanmasına olanak tanıyan geleceğe dönük bir platform sağlar.

"Kazan çözümlerimiz, sürdürülebilir taşımacılk için artan talebi karşılamak ve metanol de dahil olmak üzere bugünün ve yarının emisyon azaltıcı yakıtlarına hazır olmayı sağlamak için tasarlanmıştır" diyor Alfa Laval, Isı ve Gaz Sistemleri Global Satış Başkanı Jeppe Jacobsen. "LNG için buhar kazanları sağlamada öncü olduktan sonra, metanol yakıtlı kazanlarımızla müşterilerimize yakıt geçişlerinde destek veren ilk firma olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Büyük çaplı yakıt tasarrufu için ileri teknoloji

Yakıt seçiminden bağımsız olarak, Aalborg kazan çözümleri, olağanüstü ısıl verimlilik ve yenilikçi Turbo Clean, akıllı (TCi) teknolojisinin kullanımı sayesinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar. TCi temizleme işlemi sadece verimliliği arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kazan hizmet ömrünün uzamasını da garanti eder.

Alfa Laval, 2021'in başından beri Danimarka'nın Aalborg kentindeki Alfa Laval Test ve Eğitim Merkezi'nde metanol ile kazan operasyonlarını titizlikle test etti. ABS, Kasım 2021'de Alfa Laval'e kazanlarda metanol kullanılabilmesi için Prensipte ilk Onayını verdi. İki yıldan kısa bir süre içinde Alfa Laval, en büyük armatörlerden bazıları için metanollü kazan çözümlerini kullanmaya hazır hale geldi ve denizcilik endüstrisinde alternatif yakıtların kazanlar içinde kullanımının benimsenmesini sağladı.

Alfa Laval, hem mevcut hem de yeni çözümleriyle enerji kuulanımında daha geniş bir bakış açısı sunuyor. ”Alfa Laval FCM Metanol”, yakıt besleme sistemi ve metanol soğutma/ısıtmasında kullanılan geniş ısı değiştirici yelpazesinin performansı zaten uzun zamandır kanıtlanmıştır. Metanol yakan Aalborg kazanının da buna eklenmesiyle, Alfa Laval, metanol yakıtlı gemilerin tasarımında armatörleri geniş oranda destekler hale geldi.

Vira Haber