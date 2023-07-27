72 Göçmen Open Arms Kurtarma Gemisiyle Karaya Ulaştırıldı
İspanyol sivil toplum kuruluşu 'Open Arms'a ait kurtarma gemisi, İtalya'nın Salerno limanında geneli Bangladeşli 72 göçmenin karaya ulaşmasına yardımcı oldu.
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İtalyan yetkililer, kurtarma gemisini ilk başta Napoli limanına yönlendirmişti fakat daha sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle Salerno limanına yönlendirdi.
Vira Haber
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