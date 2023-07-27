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72 Göçmen Open Arms Kurtarma Gemisiyle Karaya Ulaştırıldı

72 Göçmen Open Arms Kurtarma Gemisiyle Karaya Ulaştırıldı

İspanyol sivil toplum kuruluşu 'Open Arms'a ait kurtarma gemisi, İtalya'nın Salerno limanında geneli Bangladeşli 72 göçmenin karaya ulaşmasına yardımcı oldu.

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İtalyan yetkililer, kurtarma gemisini ilk başta Napoli limanına yönlendirmişti fakat daha sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle Salerno limanına yönlendirdi.

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Vira Haber

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