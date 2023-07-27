Otomobil Taşıyan Gemide Yangın Çıktı

Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, Ameland Adası açıklarında, 25'i elektrikli olmak üzere yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu Fremantle Highway Flower isimli kargo gemisinde yangın çıktığını belirterek, çıkan yangında bir kişinin öldüğünü duyurdu. Yanan kargo gemisinin halatla römorköre bağlanmasıyla gemi trafiğinin aksamaması sağlanmaya çalışılıyor.

Vira Haber