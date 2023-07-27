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Otomobil Taşıyan Gemide Yangın Çıktı

Otomobil Taşıyan Gemide Yangın Çıktı

Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan kargo gemisinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, Ameland Adası açıklarında, 25'i elektrikli olmak üzere yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu Fremantle Highway Flower isimli kargo gemisinde yangın çıktığını belirterek, çıkan yangında bir kişinin öldüğünü duyurdu. Yanan kargo gemisinin halatla römorköre bağlanmasıyla gemi trafiğinin aksamaması sağlanmaya çalışılıyor.

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Vira Haber

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