Asyaport’tan Güneş Enerjisinde Bir İlk Daha

Asyaport, limanlarda kapalı alan azlığından dolayı güneş enerjisinden elektrik elde etmenin zor olması nedeniyle dev vinçlerin üzerine güneş panelleri yerleştirdi. Kısa bir süre sonra montaj işleminin tamamlanmasının ardından Asyaport, iç tüketimden kullanılacak 600.000 kwh enerjiyi güneşten temin etmiş olacak .

Verim ekonomisini her konuda tutkuyla uygulayan Asyaport Limanı Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Limanlarda, özellikle konteyner limanlarında kapalı alan azlığı güneş enerjisinden elektrik üretimimkânını çok kısıtlanıyor. Tekirdağ’da bulunan Asyaport konteyner limanı bu zorluğu, bir ilki gerçekleştirerek aştı. Limanda bulunan dev vinçlerin çatılarına güneş panelleri yerleştirmeyi projelendiren firma tamamen iç tüketiminde kullanacağı 600.000 kwh enerjiyi güneşten temin etmiş olacak.

Asyaport Limanı Teknik Müdürü Besim Dönmez’in verdiği bilgiye göre yıllık 25 milyon kwh saat tüketiminin yanında sembolik sayılacak kadar küçük bir rakam olmasına rağmen bu projeyi gerçekleştirmenin kendilerine büyük bir heyecan verdiğini söyledi.

Asyaport Limanı olarak çevresel hassasiyetlerinin daha kapsamlı bir uygulamasını çok yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Dönmez ve Operasyon Müdürü Kaptan Olkay Elçin yine bir ilki gerçekleştireceklerini belirttiler. Gerek açıklayacakları yeni projenin, gerekse uygulamaya başladıkları güneş enerjisi uygulamasının Türkiye’de ve yakın coğrafyada ilk olduğunu ilave ettiler.

Vira Haber