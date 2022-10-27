Ali Çetin Taşkent Hayatını Kaybetti
Türk denizcilik sektörünün "ÇETİN AĞABEYİ" Ali Çetin Taşkent, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası eski Meclis Üyesi, Taşkent Turizm ve Deniz Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. kurucusu Ali Çetin Taşkent vefat etti.
Merhum Taşkent'in cenazesi, yarın (28 Ekim 2022 Cuma), Üsküdar Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
Vira Haber olarak kıymetli ağabeyimiz merhum Ali Çetin Taşkent'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
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