İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda Görev Dağılımı Yapıldı
2022-2026 dönemi Merkez organ seçimlerini tamamlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını, 27 Ekim Perşembe günü gerçekleştirerek görev dağılımını belirledi.
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Oda Merkezi’nde, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yeni seçilen üyelerin tamamı katıldı.
Toplantının başında Başkan Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerine mazbataları, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Durukan Yıldırım tarafından verildi.
Daha sonra devam edilen toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri belli oldu. Buna göre yeni yönetim şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer KIRAN
Başkan Yardımcıları
Recep DÜZGİT
Adnan NAİBOĞLU
Sayman Üye
Timur Taylan KALKAVAN
Yönetim Kurulu Üyeleri
Burak AKARTAŞ
Orhan GÜLCEK
İbrahim Kemal Barış DİLLİOĞLU
Saim Emre DORUK
İsmail GÖRGÜN
Ahmet Can BOZKURT
Serhat Barış TÜRKMEN
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Etiketler : imeak, deniz ticaret odası, tamer kıran, görev dağılımı
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