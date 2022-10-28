İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda Görev Dağılımı Yapıldı

Oda Merkezi’nde, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yeni seçilen üyelerin tamamı katıldı.

Toplantının başında Başkan Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerine mazbataları, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Durukan Yıldırım tarafından verildi.

Daha sonra devam edilen toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri belli oldu. Buna göre yeni yönetim şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı

Tamer KIRAN

Başkan Yardımcıları

Recep DÜZGİT

Adnan NAİBOĞLU

Sayman Üye

Timur Taylan KALKAVAN

Yönetim Kurulu Üyeleri

Burak AKARTAŞ

Orhan GÜLCEK

İbrahim Kemal Barış DİLLİOĞLU

Saim Emre DORUK

İsmail GÖRGÜN

Ahmet Can BOZKURT

Serhat Barış TÜRKMEN