Aliağa-1 Bölgesi Kılavuzluk Hizmeti İçin 20 Yıllık İşletme Hakkı İhalesi Açıldı

İhale, 618 sayılı Kanun’un ek 1. maddesi doğrultusunda %40 artırmaya esas pay oranı üzerinden, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhale, 11 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Ek-1’de belirtilen Aliağa-1 hizmet sahasında yürütülecek kılavuzluk faaliyetlerini kapsıyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

İhaleye katılmak isteyenler, içerisinde şartname, ekleri ve sözleşme taslağının yer aldığı ihale dokümanını satın almak zorunda olacak. İhale dokümanının satış bedeli 45.000 TL olup, bu tutar iade edilmeyecek. Ödeme, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi'ndeki T.C. Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılacak ve dekont açıklamasına “Aliağa-1 Kılavuzluk İhale Dokümanı Bedeli” ibaresi yazılacak.

Dokümanlar, banka dekontu karşılığında Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden elden teslim alınabilecek. Teslim sırasında isteklilerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bildirmesi zorunlu olacak. Şartnameye ilişkin sorular da yalnızca bu KEP adresleri üzerinden kabul edilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları başvurabilecek. Yatırım fonları ise yalnızca ortak girişim içinde yer alabilecek, ancak OGG’nin tamamı yatırım fonlarından oluşamayacak.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

İhale için son başvuru tarihi 18 Ağustos 2025 saat 15.00 olarak açıklandı. Başvurular yalnızca elden kabul edilecek, posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. İdare, son başvuru tarihini uzatma hakkını saklı tutuyor ve bu durum resmi internet sitesinden duyurulacak.

Başvurular, 20 Ağustos 2025 saat 10.00’da Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde İhale Komisyonu huzurunda açılacak. Geçici teminat bedeli ise 9.816.000 TL olarak belirlendi.

Bu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.