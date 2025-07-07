Kocaeli’de Arabalı Vapur Hattı İçin İlk Adım Atıldı

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tıkanma noktasına gelen Karamürsel-İzmit kara yolu trafiğini rahatlatması beklenen proje için ilk adım ihaleyle atıldı.

İhale 7 Temmuz’da Gerçekleşti

7 Temmuz 2025 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapılan ihaleyle, “Kocaeli Körfezi'nde kurulması planlanan arabalı vapur hattı için trafik etki değerlendirmesi ve kavram projeleri hazırlama hizmeti” alımı süreci başlatıldı. Yaklaşık maliyeti 8 milyon 430 bin TL olarak açıklanan ihaleye yalnızca Kasiye Mühendislik firması katıldı. Firma, 7 milyon 250 bin TL teklif sundu. İhale sonucu, değerlendirme komisyonunun incelemelerinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Geniş Kapsamlı Trafik Analizi Yapılacak

Proje kapsamında, güzergah üzerindeki karayolu ve deniz trafiğine yönelik yoğunluk analizleri, trafik sayımları, anket çalışmaları, veri raporları, kavram projeleri ve dijital simülasyonlar hazırlanacak. Sürücüler, bölge sakinleri ve işletmeleri kapsayan anketlerle kullanım eğilimleri belirlenecek.

Çalışmada iki ayrı senaryo ele alınacak. Birinci senaryoda sadece tehlikeli madde taşıyan araçların arabalı vapuru kullanması halinde trafikte sağlanacak rahatlama değerlendirilecek. İkinci senaryoda ise tüm araç gruplarının vapur hattını tercih etmesi durumundaki etki analiz edilecek.

Yüklenici firma ayrıca, en az iki alternatif güzergah ve iskele noktası belirleyecek. Bu güzergahlar için bekleme alanları, bağlantı yolları ve yükleme-boşaltma senaryoları da hazırlanacak.

Vira Haber