TOBB Nefes Kredisi Yeniden Başlıyor: KOBİ’lere 2,5 Milyon TL’ye Kadar Kredi İmkânı

Yeni kredi paketi, altı ay geri ödemesiz dönemli ve azami 36 ay vadeli olacak şekilde kurgulandı.

Krediye başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihleri itibarıyla başlayacak. TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyeleri, anlaşmalı bankalara başvurarak kredi imkânından yararlanabilecek.

Yeni dönem TOBB Nefes Kredisi kapsamında bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) ise sağladığı öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden alınacak.

Faiz Oranı Henüz Açıklanmadı

2025 yılı için uygulanacak faiz oranı henüz kamuoyuna açıklanmazken, başvuruların başlamasıyla birlikte detayların duyurulması bekleniyor. 2021 yılında uygulanan TOBB Nefes Kredisi’nde yıllık brüt faiz oranı yüzde 17,50 olmuştu.

Yeni kredi paketiyle, özellikle nakit akışında zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rahatlatılması, istihdamın ve üretimin korunması hedefleniyor.

Vira Haber