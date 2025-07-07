Piri Reis Üniversitesi ile ASFAT A.Ş. Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı
ASFAT A.Ş. ile Piri Reis Üniversitesi arasında savunma sanayii ve denizcilik alanlarını kapsayan önemli bir eğitim iş birliği protokolüne imza atıldı.
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3 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen törende, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ve ASFAT A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş bir araya geldi.
İmzalanan protokol çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi, ASFAT A.Ş’nin yurt içi ve yurt dışındaki projelerine, başta denizcilik olmak üzere teknik ve operasyonel alanlarda akademik eğitim desteği sunacak. Eğitim programlarıyla, hem mevcut personelin niteliklerinin artırılması hem de savunma sanayii alanında yetişmiş insan kaynağı oluşturulması hedefleniyor.
Bu iş birliği, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki rekabet gücünü artırmayı ve sektöre uluslararası ölçekte katkı sağlayacak bilgi temelli iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Piri Reis Üniversitesi, ASFAT A.Ş., Eğitim Protokolü
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