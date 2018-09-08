Aliağa DTO Başkanı Adem Şimşek oldu

IMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi'nden şube açma konusunda olumlu yanıt alan Aliağa'daki denizcilik firmaları, geçtiğimiz günlerde 150 yakın kayıtlı üyesiyle seçime gitti. Kurucu başkan Adem Şimşek'in başkanlığında oda üyeleri ilk yönetim kurulu toplantısını Aliağa Deniz Ticaret Odası şube binasında yaptı. Aliağa İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin de katıldığı toplantıda, odadaki görev dağılımı seçimle belirlendi. 12 üyenin katıldığı toplantıda, Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanlığı'na Adem Şimşek, Meclis Başkanlığına İsmail Önal, Meclis Başkan Yardımcılığına da Tarkan Avcı seçildi. Yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde mazbatayı almasının ardından Aliağa İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmen faaliyetlerine başlayacağı ifade edildi.

Adem Şimşek: "Aliağa gün geçtikçe büyüyen bir liman kenti"

Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "IMEAK Deniz Ticaret Odası Şubesi, Aliağa'mıza hayırlı olsun. Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak yönetim kurulunu ve meclisimizi seçmiş bulunmaktayız. Ben buradaki bütün arkadaşlarımıza Aliağa adına teşekkür ediyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz, Aliağa denizcileri olarak bu odayı kurmak için 3,5 yıl önce çalışmalara başladık.

Artık bir kent limanı olan Aliağa'mıza Deniz Ticaret Odası Şubesi kurulması gerektiğini hissettik. Bugün de bunu kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra sorunlarımızı burada kendimiz çözeceğiz. Aliağa'ya faydalı olmaya çalışacağız. Aliağa gün geçtikçe büyüyen bir liman kenti. Burada yapılacak çok iş var. Sektörde gördüğümüz bazı eksiklikler var. Zamanla bun sıkıntıları arkadaşlarımız, dostlarımız ve sivil toplum örgütleri ile görüşerek çözeceğiz. Aliağa Ticaret Odası'nın farkındalığını oluşturacağız. Odamızın 145 üyesi var. Ayvalık, Foça, Bergama, Dikili ve Menemen olmak üzere burada Aliağa Deniz Ticaret Odası Şubesi'nin bölgesel olarak faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

Vira Haber