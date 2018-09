Ulusal Kadın Yelken Kupası 3.kez start aldı

3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda 7 Eylül, Cuma günü yapılan ilk yarış sonuçları açıklandı.

Kupa bugün ve yarın şamandıra yarışları ile devam edecek. Etkinlik, Pazar akşamı yapılacak Kupa Töreni ile sona erecek.

Yelken tutkusuyla yarış heyecanını birleştiren "3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" nın 7 Eylül Cuma günü yapılan coğrafi yarış sonuçları belli oldu. Yarışlar Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek. Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile düzenlenen Kupa'nın İstanbul Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleşen coğrafi yarışında genel klasmanda birinciliği Atak Akademi takımı aldı. Onu sırasıyla Mercedes Benz ve Permolit Team Ladies First Kadın Yelken Takımları takip etti.

3 GÜN SÜRECEK KUPA'DA COĞRAFİ VE ŞAMANDIRA OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 YARIŞ YAPILACAK.

3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda; Mercedes Benz, Eker, Ford Otosan, Türk Telekom, Sahibinden. com, Burgan Bank, Doğuş Grubu, Dunapack Dentaş Packaging, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV kadın yelken takımları yarışıyor.Etkinlik, 9 Eylül Pazar günü saat 19.00'da İstanbul Yelken Kulübü'nde düzenlenecek Kupa Töreni ile sona erecek.

Kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 'Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası' Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy yaptığı açıklamada, "İyiliğe yelken açıyoruz sloganıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlediğimiz Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda bu yıl 14 takım yarışıyor. Gerçekleştirdiğimiz kupanın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kurumunu destekliyoruz. Bu sene de Anne Çocuk Eğitim Vakfı-AÇEV'e katkı sağlayacağız " dedi.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Diana Misim ise "Kupa kapsamında üç yılda toplam 35 kadın yelken takımı yarıştı. Bu takımların yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu. Kupaya katılan kurumların çoğu ilk kez kadın yelken takımı kurarak konusunda uzman yelken eğitim kurumlarından ders aldı. Ayrıca, kurumlar için yarışlar boyunca tekne kiralama ve taktisyen desteği gibi katkılarla sektöre ek değer de yaratılıyor. Ülkemizde yelkenciliğin gelişimi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kupaya bu sene ilk kez bireysel takımların da katıldığını belirten Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Serap Gökçebay, "Kupamızı bu yıl ilk kez bireysel takımlara da açtık. Örneğin, bu kupa için bir araya gelen lise arkadaşlarından oluşan RC Girls Sailing Team Şenpiliç sponsorluğunda yarışıyor. Diğer bireysel ekipler arasında Permolit Team Ladies, Atak Akademi ve Sultans of the Sea takımları yer alıyor. Büyük resme bakacak olursak Yelken Federasyonuna kayıtlı 6 bin sporcu var ama bunların yüzde onu bile kadın değil maalesef. Biz, bu döngüyü kırmak için 3 yıl önce yola çıktık ve her geçen yıl artan ilgiyle amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde düzenlenen 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nın sponsorları arasında HDI Sigorta, Şenpiliç, Koton, Elidor, Clear, Signal, Bioderma, Natracare, Kuşbakışı, Hayaller Fabrikası, Isd-Art ve P4 Training yer alıyor.

Vira Haber