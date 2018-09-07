Foça'yı kirleten  gemi tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesinde sahil şeridinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine yol açan gemiyi tespit ettiklerini duyurdu. Palau bayraklı, 'Harrier' isimli kuru yük gemisinin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildiğini bildiren Bakan Kurum, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir.

MASRAFLAR DA ALINACAK

Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır."

SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI

Öte yandan Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Foça'da akaryakıt sızıntısına neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin personelinin ifadesi alınacak.

Alınan bilgiye göre, Norveç’den gelen hurda gemiyi Aliağa ’daki gemi söküm tesislerine yanaştıran mürettebatın, 1 Eylül tarihinde ise yurt dışına çıktığı öğrenildi.

BALIKÇI İHBAR ETMİŞTİ

Olayla ilgili başvuran tanığın ise bir balıkçı olduğu ortaya çıkmıştı. Avlanan balıkçının olay sonrası Aliağa Liman Başkanlığı’na geldiği ve yetkililere, "Ben o gün balık tutuyordum. Geminin kıç tarafından denize petrol akarken gördüm" demişti. Balıkçının bu ifadeleri ve geminin çevresinde bulunan Fuel-Oil kalıntıları, sızıntının Palau bayraklı Harrier adlı gemide gerçekleştiği iddialarını güçlendirmişti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kaynağı belirlenemeyen ham petrol sızıntısı denizi kaplamıştı. Çevrecilerin de tepkisine neden olan petrol sızıntısının kaynağı tespit edilememişti. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle İzmir’in turistik bölgelerinden olan yeni Foça sahiline kadar ulaşmıştı.

Vira Haber