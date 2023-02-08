Aliağa DTO ve GEMİSANDER'den Acil İhtiyaç Yardımları

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle tüm Türkiye derin bir üzüntü yaşarken Aliağa Belediyesi, Aliağa Kaymakamlığının ve AFAD'ın 5 TIR Acil ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine göndermesinin ardından STK ve Odaların yardım çalışmaları devam ediyor.

Deniz Ticaret Odası ve GEMİSANDER esnaftan alışveriş yaptı, deprem bölgesine gönderdi

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından İzmir'in Aliağa ilçesindeki Oda ve STK'lar depremzedelere yardım için seferber oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Aliağa esnafından tedarik ettiği yüzlerce bot, mont, eldiven, termal içlik vb. Acil yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

DTO Aliağa Şube Başkanı Şimşek “Gün birlik olmak günüdür”

IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, “Deprem felaketi yüreklerimizi yaktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek için soğuktan konmak için acil ihtiyaç duyulacak giyim malzemeleri, Çocuk bezi, hijyen setlerini Aliağa esnafımızdan tedarik ederek deprem bölgesine gönderdik. Gün birlik olmak günüdür. Allah milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun.” dedi.

GEMİSANDER Başkanı Önal, Birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacağız”

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal da “Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara, milletimizin çabalarına biz de destek olmaya çalışıyoruz. Acil ihtiyaç malzemelerini Aliağa'daki esnaf ve ticarethanelerden tedarik ettik. Birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacağımıza inanıyoruz. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun.” dedi.

Aliağa Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, “Kurumlarımıza ve Aliağa Esnafımıza teşekkür ediyorum”

IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek ve Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal'a Aliağa esnafından yaptıkları alışveriş sürecinde destek olan Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk de Aliağa esnafının bu zor süreçteki anlayış, destek ve kolaylaştırıcılığı için Aliağa esnafına ve acil ihtiyaç malzemelerini satın alan DTO ve GEMİSANDER Başkanlarına teşekkür etti. Başkan Berk “Çok zor günler yaşıyoruz. Deprem felaketi yüreğimizi dağladı. Kurumlarımıza ve Aliağa Esnafımıza teşekkür ediyorum Bu acıları da birlikte aşacağız. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Gönderilen Acil İhtiyaç Malzemeleri

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Aliağa esnafından acil yardım malzemesi olarak; Kışlık Bot, Ayakkabı, Polar, Isıtıcı, Kömür, ekmek, Mont, Eldiven, İçlik, iç çamaşırı, çorap, Rulo havlu, Zıbın, çocuk bezi vb. Ürünler tedarik edilerek depreme maruz kalan ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Deniz yoluyla Deprem Bölgesine gönderildi

Toplanan yardım malzemeleri Çeşme Limanına ulaştırılarak buradan Deniz yoluyla Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.