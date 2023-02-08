İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Limanda gemi elleçleme hizmetlerinin verilmediğini duyuran Denizcilik Genel Müdürlüğü'nin yaptığı açıklama şöyle:

"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."

Vira Haber