İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alındı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Limanda gemi elleçleme hizmetlerinin verilmediğini duyuran Denizcilik Genel Müdürlüğü'nin yaptığı açıklama şöyle:
"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."
Vira Haber
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Etiketler : İskenderun Limanı, deprem, AFAD
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