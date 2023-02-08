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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Pergamon Seaways Gemisi İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Pergamon Seaways Gemisi İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesi için yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways İstanbul'dan yola çıktı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, DFDS Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.

Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak. Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

Ulusoy-5 Gemisi İzmir'den Yola Çıktı

Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı. Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.

 

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