Aliağa elleçlemede yine 1. sırada!

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında, yönetim kurulu ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündemini Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ın sektörel değerlendirmeleri, Mayıs ayı Oda faaliyetleri ve 2023 yılının ilk 4 ay limanlarda gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri oluşturdu.

Meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan Ayvalık, Dikili, Çandarlı, Aliağa, Şakran ve Foça Yelken Kulüpleri yöneticileri de katılım sağladılar.

Toplantı, geçen ayın zabıtlarının onaylanması ile devam etti. Nisan ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Mayıs ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, TYF Başkanı Özlem Akdurak’ın sektörel konuşması ile devam etti.

“Her yıl rekor sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanıyoruz”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak şöyle devam etti: “ Bugün burada olmaktan son derece mutluyum. Üstelik yelken kulüplerimizin yönetimleri de buradalar. Hem kulüplerimizi hem de federasyonumuzu, yelken sporunu ve sektörel iş birliğimizi konuşma fırsatı bulmuş olacağız. Yelken dünyamızda neler oluyor? Öncelikle buna değinerek başlamak istiyorum. Uluslararası camiada genç millilerimiz başta olmak üzere sporcularımız son 5 yılda muazzam bir başarı çizgisi yakaladılar. Üstelik süreklilik arz eden bir başarı çizgisi. Her yıl rekor sayıda altın, gümüş ve bronz madalyalarımız gelmeye devam ediyor. Bunu böyle söylerken çok kolay geliyor ama bu sporcuların yetişmesi çok kolay olmuyor. Uzun yıllardır bu spora imzasını atmış güçlü ülkelerin elinden bu madalyaları almak ta çok kolay değil. Bunun sürekliliğin elde etmek ayrı bir başarıdır. Ben bu sporcuları yetiştiren kulüpleri ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sezon başlıyor, 2023 yılında da aynı şekilde gururlanmaya devam edeceğimize inancım sonsuz.” Dedi.

“Deniz Ticaret Odası en önemli paydaşlarımızdan”

Deniz Ticaret Odası’nın TYF’nin Türkiye’deki en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyleyen Akdurak “Yurt dışına baktığınızda sporun sektörü, sektörün sporu desteklediği güzel bir işbirliği var. Biz burada bunu ne kadar yaratabiliyoruz? Bunun birlikte değerlendirmeliyiz. Aliağa özelinde söylemiyorum çünkü Sayın Adem Şimşek Başkanım bir telefon kadar uzağımızda ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyor ve çözüm bulmak için elinden geleni yapıyor. Bu işbirliğini tabana yayarak daha da genişletmeliyiz.” Dedi.

Akdurak “İnşallah kendimize ait bir evimiz olacak”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çok büyük desteklerini aldıklarını belirten Akdurak, “Önümüzdeki günlerde kısmet olursa ilk defa Türkiye Yelken Federasyonu’nun bir evi olma yolunda İzmir Valiliğimizin 2 yıl önce bize tahsis ettiği Urla’da 30 dönümlük bir arazimiz var. Bu gün Türkiye’de olimpik virajda olup da 1928 beri olimpiyatlara sporcu gönderip de kendi merkezi olmayan tek spor dalıyız. Şimdi bununla ilgili olarak Sayın Bakanımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ben kesinleşmeden bir şey paylaşmak istemiyorum fakat önümüzdeki hafta küçük küçük müjdelerimiz olacbilir. İnşallah kendimize ait bir evimiz olacak. Sporcularımız artık kendi evinde yetişiyor olacak. Ben tekrar Deniz Ticaret Odamıza, Aliağa şubemize ve Adem Başkanımıza yakın takibi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel iş birliğimizle Kuzey Ege’deki kulüplerimizde başlayan bu güzel rüzgâr sizlerin de desteği ile hızla büyüyecek ve şu yollardan kim geçerse geçsin hangi mevsim hangi gün olduğu önemli değil, denizin üstü küçük büyük yelkenle dolmuş olacak.” Dedi.

‘El Verin, Ev Yapalım’ kampanyası 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek

Akdurak’ın konuşmalarının ardından toplantı İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkeye ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Şimşek, “ Halkımızın yoğun katılımı ve sağduyulu bir atmosferde gerçekleşen seçim sürecinin ülkemize ve bölgemize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ülke olarak acısını hep beraber kalpten yaşadığımız büyük deprem felaketinin yaralarını ülke ve Oda olarak sarmaya devam ediyoruz. “TOBB’un ‘EL VERİN, EV YAPALIM’ sloganıyla başlattığı kampanyaya, Odamız merkez ve tüm şubeleri adına 75 Milyon TL destekle katılım sağladı. Bu büyük afetten zarar gören tüm vatandaşlarımızın dertlerine bir nebze çare olabilmek adına 1Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek bu kampanyaya denizcilik camiasının desteklerini bekliyoruz.” Dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak öğrencilere deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçlandığını belirten Şimşek, “99 adedi resim, 53 adedi şiir ve 7 adedi kompozisyon olmak üzere toplamda 159 eseri teslim aldık. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği komisyon tarafından dereceye giren eserler belirlendi. 7 Haziran Çarşamba günü Tüpraş Sosyal Tesisleri’nde organize edeceğimiz ödül töreniyle derece giren eserlerimizi sizlerle paylamış olacağız” dedi.

Aliağa elleçlemede yine 1. sırada!

Aliağa limanlarında 2023 yılının ilk dört ayında kaydedilen konteyner ve yük istatistiklerine de değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2023 yılı ilk 4 ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında geçen senenin aynı dönemine göre Aliağa ilk 5 sıradaki diğer limanlara göre en yüksek artış oranını yakalayan liman başkanlığı konumundadır. 2022 yılının aynı döneminde elleçlenen 496 bin 708 bin TEU yaklaşık % 2 artış oranıyla 2023 yılında 505 bin 120 TEU gelmiştir.2023 yılı Ocak – Nisan dönemi elleçlenen net ton 26 milyon 757 bin 131 ton olmuştur. Bu tonaj Aliağa’yı Türkiye’de 1. sırada yük elleçleyen liman konumunda tutmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözükmektedir. 2023 yılının ilk 4 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 40 milton 533 bin 766 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 6 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Nisan döneminde toplam 15 milyon ton üzerinde olan tahliye tonajının temel 3 ürün üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Petrol türevi 5 milyon 927 bin 121 ton ile Aliağa limanlarının ana elleçlediği mal cinsi olarak görülmektedir. Bu mal cinsini hurda demir ve hububat takip etmektedir. Tahliye edilen temel 7 mal cinsine bakıldığında petrol ve kömürün her ay düzenli olarak tahliye rakamlarının arttığını görüyoruz. Hurda demirde ise son ay ciddi bir düşüş gözlenmiştir. 2023 yılı Ocak – Nisan dönemi uğrak yapan gemi sayısı 2 bin 106 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı bin 989 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 6 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından 2. sıramızı koruyoruz. Bu sonuçlara bakarak diyebiliriz ki; önümüzdeki süreçte Aliağa olarak ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Konuşmasını ‘Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftası’nı kutlayarak sonlandıran Şimşek, “Mayıs ayının son haftası “Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftası” sebebiyle tüm kılavuz kaptanlarımızın haftasını kutluyor, meslek şehidi kaptanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” Dedi.

Toplantı sonrası Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: denizcihaber.com