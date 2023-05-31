İbrahim Murat Gündüz Ödül Törenine Beraber Katıldığı Liana Lojua ile Anlaştı

Tarık Sayın Official tarafından düzenlenen etkinlikte sadece Türk sporcuları için değil yabancı sporcular için de ödül dağıtıldı. Bunlardan birisi de ödül gecesinde en başarılı kadın sporcu ödülünü alan Liana Lojua’ydı. Başarılı sporcu ödül almaya Türk sporcusuna ve sporuna verdiği destek ile bilinen İbrahim Murat Gündüz ile beraber çıkmışı.

Ödül gecesinde birçok kişinin dikkatini çeken bu olay günlerce konuşuldu. İbrahim Murat Gündüz ise bu konu hakkında artık “Liana Lojua ile bir anlaşma yaptık bundan sonra gelecek teklifler benim tarafımdan değerlendirilecek” dedi.

UFC ve MMA Ruhunu Türkiye’ye Taşıyacak

Liana Lojua ile sözleşme imzalayan başarılı iş adamı dünyanın severek takip ettiği iki büyük organizasyon olan UFC ve MMA ruhunu Türkiye’ye taşıdı. Liana Lojua gibi alanında başarılı bir sporcu bu sayede Türk sporcularına da destek vermeye devam edecek.

Türkiye’nin en büyük kick boks turnuvalarında da söz sahibi olan İbrahim Murat Gündüz böylelikle başarı avantajını da bir kat daha arttırdı. Genç sporcuları da dikkat çeken başarılı iş adamı bu alanda başarılı olmanın sadece çok çalışmaktan geçtiğini belirtmişti.

Sporcuları ile Abi Kardeş Gibi

Türkiye’de kickboks ve muay thai alanlarının gelişmesi için çabalayan ve bu doğrultuda birden fazla hamle geliştiren başarılı iş adamının bir diğer sırrı ise kim olursa olsun her sporcusu ile abi kardeş gibi olması onların sorunlarına çözümler bulan ve onların dertlerini çözen İbrahim Murat Gündüz sadece Türk sporunda değil uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bundan dolayı 2023 Ocak ayında Golden Gloves ödül töreninde yılın spor elçisi ödülü alan Gündüz yapmış olduğu bu girişimlerle Türk sporunu zirveye taşıyacak. İbrahim Murat Gündüz’ün anlaştığı isimler sadece Liana Lojua ile sınırlı kalmayıp daha birçok isimle de sözleşme imzalaması bekleniyor.