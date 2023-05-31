Antalya Balık Çarşısında Silahlı Saldırı

Fabrikalar Mahallesi'ndeki Kepez Balık Çarşısı ve Organik Pazarı'na motosikletle gelen iki şüpheli, kasap dükkanında oturan A.K. (36) ile F.E'ye (41) silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bel ve ayaklarından yaralandıkları belirlenen ve sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K. ve F.E'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde 50'ye yakın boş mermi kovanı bulan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Vira Haber