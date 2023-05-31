Denizcilik Sektörü Yılın En İyi İş İnsanı: Begüm Doğulu

Geceye katılanlar arasında yer alan Denizcilik sektörünün köklü markalarından Begüm Yatch’nın sahibi iş insanı Begüm Doğulu’da ödül aldı. Ödül töreni için Bodrum’dan İstanbul’a gelen Begüm Doğulu’yu yakın dostları Selman Selma Türkeş ve Aytaç Çamyeli yalnız bırakmayarak eşlik ettiler.

”Ülkemiz İçin Çalışmaya Devam”

“Denizcilik Sektöründe Yılın İş İnsanı” ödülünü alan Begüm Doğulu ödül alırken “25 yılı aşkın denizcilik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Hali hazırda Türkiye’de 7 Yurt dışında 3 tane ofisimiz bulunmaktadır. Dünyanın en büyük Mega yatlarını Türkiye’ye getirerek ülkemize döviz kazandırışı faaliyetlerinde bulundurmaktayız. Şirketimiz defalarca Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından hizmet sektöründen yılın en çok döviz kazandıran firma ödüllerine layık gösterildik. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam” diyerek duygularını dile getirdi.

Ödül töreninden sonra iş insanı Begüm Doğulu, Selma Türkeş ve Aytaç Çamyeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vira Haber