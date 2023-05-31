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Malta Bayraklı Kruvaziyer Marmaris'e 613 Turist Getirdi

Malta Bayraklı Kruvaziyer Marmaris'e 613 Turist Getirdi

Malta bayraklı lüks "Azamara Onward" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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Malta bayraklı lüks "Azamara Onward" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

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Vira Haber

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