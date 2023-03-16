Aliağa Limanı'nda 22,6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İzmir'deki Aliağa Limanı'nda demirleyen gemide 22 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliağa Liman Sahası'ndaki rutin denetimlerde, riskli rotalardan gelen gemiler İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesindeki su altı ve gemi arama ekiplerince kontrol ediliyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda limana demirleyen yabancı bayraklı bir gemi, gümrük muhafaza personelince takibe alındı.
Su altı ekipleri, geminin suyun altında kalan kısmına (karina) siyah bir çanta yerleştirildiğini tespit etti. Karaya çıkarılan su geçirmeyen çantadaki 17 pakette toplam 22 kilo 600 gram kokain olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmaya Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
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Etiketler : aliağa limanı, uyuşturucu
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