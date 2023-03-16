İstanbul Boğazı’nda Arızalanan Tanker Kurtarıldı
İtalya'dan Rusya’ya giderken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında arızalanan tanker kurtarıldı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İtalya’dan Rusya’ya seyir halindeyken FSM Köprüsü açıklarında makine arızası yapan GREEN AURA isimli 250 metre boyundaki boş vaziyetteki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-5 ve 7 römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na demirletildi."
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Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası
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