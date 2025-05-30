Aliağa Limanları Net Tonda ve Elleçlemede Zirvede

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2025 yılının ilk dört ayında Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistiklerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek; Aliağa limanlarının net ton da liderliğini sürdürdüğünü ve elleçlemede birinci liman konumunda olduklarını söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, şube meclis üyeleri ve Aliağa Şubesi’ni ziyarete gelen İMEAK DTO Karadeniz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde, Odanın Mayıs ayı faaliyetleri ile 2025 yılının ilk dört ayında Aliağa Limanları’nda gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

Hizmet binasında yapılan toplantıda, gündem maddeleri arasında yer alan toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Nisan ayı mizanı meclis üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından Mayıs ayı faaliyet raporu paylaşıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in, Aliağa limanlarında 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri ile şube faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeleriyle devam etti.

Şimşek: “Spor Organizasyonları Bölge İçin Büyük Kazanım”

Foça’da organize edilen Kuzey Ege Spor Oyunları’nın yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: “Denizle ilgili yarışmalarda her zaman olduğu gibi Aliağa Şubesi olarak aktif rol alıyoruz. Sorumluluk alanımızda düzenlenen Kuzey Ege Spor Oyunları’na da şube olarak desteğimizi verdik. Bu tür organizasyonlar bölgemiz için büyük kazanım. Bu vesileyle tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin yenilenen Gemi Makine Dairesi’nin açılışına katıldıklarını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Adem Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Odamızın katkılarıyla yenilenen Gemi Makine Dairesi Simülatörü’nün açılış törenine, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran iştirak etti. Şube olarak bizim de yer aldığımız bu anlamlı törende, Sayın Başkanımızın öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşi ve verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek istiyorum.” dedi.

Konuşmasında 2025 yılının ilk dört ayında Aliağa Limanları’nda gerçekleşen yük ve konteyner istatistiklerine ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: “2025 yılının ilk dört ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda toplam TEU adedi 584 bin 368 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 679 bin 690 TEU ile karşılaştırıldığında %14,02 oranında bir azalma gerçekleşmiş olup, Aliağa Limanları bu dönemde Türkiye genelinde 5. sıraya gerilemiştir.

“2025’in ilk dört ayında Aliağa Limanları’na uğrak yapan gemi sayısı 2.029 olmuştur. 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 2.018 olarak kayıtlara geçmişti. Bu da %0,54’lük bir artış anlamına gelmekte olup, Aliağa Limanları, Kocaeli’nin ardından 2. sırada yer almaktadır.”

‘Aliağa Limanları net tonda liderliğini sürdürüyor’

“2025 yılının ilk dört ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 40 milyon 649 bin 804 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde elleçlenen net ton miktarı ise 30 milyon 372 bin 444 ton olmuştur. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 29 milyon 334 bin 991 tondu. Buna göre net ton bazında %3,53’lük bir artış yaşanmış ve Aliağa Limanları bu alandaki liderliğini sürdürmüştür.”

‘Aliağa elleçlemede de birinci liman konumunda’

“2025 yılının ilk dört ayında Aliağa Limanları’nda yükleme net ton miktarı 11 milyon 631 bin 937 ton olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %3,04’lük bir artışa işaret etmektedir. Aliağa Limanları bu alanda liderliğini sürdürmektedir. Boşaltma net ton miktarı ise 18 milyon 740 bin 507 ton olarak gerçekleşmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,84 oranında bir artış yaşanmıştır. Bu veriler doğrultusunda Aliağa, Türkiye genelinde en fazla boşaltma elleçlemesi yapılan liman olarak birinci sıradaki yerini korumaktadır.”

Konuşmasını katılımcıların yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutlayarak sonlandıran Şimşek, “Haziran ayı içerisinde idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı’nızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramın milletimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Toplantı, Başkan Şimşek’in konuşmasının ardından dilek ve temennilerin dinlenmesiyle sona erdi.

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