DTO Mayıs Ayı Meclisi’nde ‘Denizcilik Sektörüne Sağlanan Vergi Muafiyetleri’ Konuşuldu

Eşgin: “Kocaeli’de toplanan vergilerin yüzde 70’i denizcilik sektörü kaynaklı”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Kocaeli Defterdarı Osman Eşgin, “2024 yılında limanlarımızda yapılan faaliyetler sonucuna göre; elde ettiğimiz vergilerin %70’e yakını denizcilik sektörümüz üzerinden oluştu” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mayıs ayı 32. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, meclise katılım sağlayan protokol üyelerine teşekkür etti.

Meclise Yoğun Katılım

Mayıs ayı meclis toplantısının gündem başlığı, ‘Denizcilik Sektöründe Sağlanan Vergisel Avantajlar’ oldu. Meclise, Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Defterdarı Dr. Osman Eşgin, Kocaeli Defterdarlığı Grup Müdürü Mehmet Zengin ve Gökhan Gülfidan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nalan Tekin, KOÜ Karamürsel Denizcilik MYO Okul Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği, KOÜ Barbaros Denizcilik Kulübü, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Kocaeli Bu Yaz Da Kendi Dinamikleriyle Turistleri Ağırlayacak”

İlk olarak güncel konulara yönelik bilgilendirmelerde bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “İlk baharın sonuna geldiğimiz, yaz mevsimini karşılamaya hazırladığımız bugünlerde, Kocaelili denizciler olarak çok önemsediğimiz turizm ve balıkçılık konularında kentimizde umut verici gelişmeler yaşanmasından mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 2025 yılı ödüllerinin açıklanması sonucunda Karamürsel’de iki, Kandıra’da yedi olmak üzere dokuz plajımız yeniden mavi bayrak ile ödüllendirildi. Son yıllarda turizm açısından önemli bir ivme kaydeden Kocaeli’nin bu yaz da kendi dinamikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimlerimize ve işletmelerimize şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

“Dip Çamuru Temizliği Meyvelerini Veriyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü dip çamuru temizliği hakkında açıklamalar yapan Başkan Doğusel, “Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirdiği Körfez Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin de meyvelerini verdiğini görmekteyiz. Özellikle küçük ölçekli balıkçılarımızın ağına takılanlar körfezimizdeki canlı çeşitliliğinin arttığını bizlere gösteriyor. Bu önemli projenin tüm etaplarının tamamlanmasının ardından çok daha temiz bir körfeze kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bunun yanında önceki günlerde Halıdere’de ‘2. İzmit Körfez’i Yapay Resif Bırakma ve 9. İzmit Körfez’i Balık Salımı’ etkinliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Biz de şubemiz adına etkinliğe katıldık. Yapılan projeyi, Körfezimizin canlılığını arttırmak adına çok önemli bir proje olarak görüyorum ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Doğusel: “Trump’ın Politikası Küresel Denizyolu Taşımacılığını Olumsuz Etkiliyor”

“Dünyadaki her gelişmenin sektörümüzü derinden etkilediğinin farkındayız” diyen Vedat Doğusel, “Nitekim pandemiden sonra başlayan küresel belirsizlikler sürüyor ve Trump da bu belirsizliklerin artmasında önemli bir rol oynuyor. Bilindiği gibi Trump’ın yeni vergi politikasını açıklaması ve karşısına aldığı birçok ülkenin de aynı dozda misillemeye geçmesi hepimizi kaygılandırdı. Fakat ilerleyen günlerde Trump’ın bu kararından geri adım atması olumlu bir gelişme olarak tarihe geçti. Önümüzdeki günlerde Trump tarafından hangi kararların alınacağını merakla bekliyoruz. Şu bir gerçek ki; küresel denizyolu taşımacılığı da tüm bu olumsuz gelişmelerden payına düşeni alıyor. 2025 yılında %1,4 artışla 12,8 milyar tona yükselme beklentisi, yerini daralma beklentisine bıraktı. ABD ve ticaret ortakları arasındaki tarife belirsizliklerinin sürmesinin küresel deniz ticaretindeki olumsuz etkilerinin sürmesini bekliyoruz” dedi.

“İlk Dört Ay İçerisinde En Çok İhracat Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında ihracatımız 13 milyar 696 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 26 milyar 176 milyon dolara ulaştı. İlk dört ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 6 milyar 202 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 3 milyar 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 11 milyar 279 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 7 milyar 560 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk dört ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 180 milyar 615 milyon lira. 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 8,4’lük düşüş, ithalatta ise yüzde 22’lik bir artış yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 2 Bin 933 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk dört ayında Kocaeli’ye 851 adet Türk bayraklı gemi, 2.082 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 2.933 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 16,2’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 10 milyon 142 ton elleçlenirken, boşaltmada17 milyon 332 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 27 milyon 474 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.1’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 815.497 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

Söğüt: “DTO’nun Körfez İlçemizde Olması Bizim İçin Gurur Vesilesi”

Daha sonrasında kürsüye gelen Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, “Deniz Ticaret Odamızın ilçemizde olması bizim için ayrı bir mutluluk ayrı bir keyif. Özellikle odamızın bir şubesinin ilçemizde açılması gerçekten bizim için gurur vesilesi. Ben özellikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başta Vedat başkanımıza. Denizcilik sektörü çok stratejik alan. Bunun önemini ve ehemmiyetini anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Her ay sektörle ilgili sorunların, sıkıntıların, sektörün hedeflerinin burada görüşülüyor olması, burada sorunlara ve sıkıntılara çareler bulunuyor olunması, hedeflerin büyütülüyor olması, sektöre yön veriliyor olması önemli. Tabii ki bu salon sadece rutin kararların alındığı bir meclis değil, aynı zamanda sektörel anlamda aklın ve vizyonun da güç merkezi, biz öyle görüyoruz, o şekilde de değer veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Mavi Vatan’ı Çok Ciddiye Alıyoruz”

Denizcilik sektörünün önemine vurgu yapan Söğüt, “Özellikle deniz taşımacılığı ticaretin can damarıdır. İlçemizde bulunan 15’e yakın irili ufaklı limanlarımız da ekonomik kalkınmanın kapısı ve kalbi olarak görüyoruz. Dolayısıyla böyle stratejik öneme sahip ve tüm dünyada denizcilik alanında çok önemli gelişmeler yaşanırken, denizcilik alanındaki ekonomik paydan daha büyük pay almak için ülkeler çalışıyor, sektör paydaşları çalışıyor, sizler çalışıyorsunuz. Bizler yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar sizlere destek olmak, sizlerin daha rahat çalışabileceği, kapasitenizi artırabileceği adımların atılması anlamında da elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; ülkemizde son zamanlarda ifade edilen “Mavi Vatan” kavramı ile birlikte de bu alanın çok ciddi anlamda desteklenmesi üzerinde konuşulması, çalışılması gereken bir sektör alan olarak görüyoruz” dedi.

“Körfez’e Yeni Deniz Çıkış Kapısı Planı Hazır”

Açıklamalarını sürdüren Şener Söğüt, “Bunun dışında ilçemizdeki su sporlarıyla ilgili de bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Belki de ülkemizin en köklü takımlarından yelken kulübümüzün yerini değiştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yelken kulübümüze çok güzel bir alan kazandırdık. İnşallah gençlerimizi, çocuklarımızı suyla buluşturacağız. Denizcilik sektörüne adım atmanın ilk yolu suya ayak basmaktır. Bu anlamda çocuklarımız daha küçük yaşta denizle buluşmuş oluyor. Bunun yanında, Yarımca sahilimizde deniz taşımacılığına hizmet eden bir römorkör alanın plan düzenlemesini yaptık. Bu alanda hizmet veren firmalar, hem daha güvenlikli hem daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde hizmet verecekler. Bunun da yakın zaman inşallah Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ihalesini yapacak. Daha kurumsal bir hale gelmiş olacak bu hizmet” şeklinde konuştu.

Eşgin: “Kocaeli’de Toplanan Vergilerin Yüzde 70’i Denizcilik Sektörümüz Üzerinden”

Kocaeli Defterdarı Osman Eşgin, kentimizdeki ekonomik verileri değerlendirdiği konuşmasında ise, “Kocaeli ile ilgili genel bilgiler vererek, vergi tahsilatında neredeyiz bu anlamda kamuoyunu ve meclisimizi bilgilendirmek istiyorum. Kocaeli bir liman şehri olması sebebiyle her zaman ihracat ve ithalatta üst sıralarda yer alıyor. Buna bağlı olarak vergi tahsilatlarında da her zaman en üst sıralarda yer alıyoruz. 2023 yılında Türkiye’de en çok vergi toplanan ikinci şehirdik. 2024’te bir basamak geriye düşerek üçüncü sıraya gerilemiş olduk. Ama yine bu üst düzey bir başarı. Birinci sırada İstanbul en çok vergi toplanan şehir, ikinci sırada Ankara oldu, üçüncü sıra biz Kocaeli olarak yer aldık. Toplamda 292 milyar tahakkukumuz oldu, 753 milyar tahsilatımız oldu. Türkiye’de genelinde toplanan verginin aşağı yukarı %11’e yakınını Kocaeli’de toplamış olduk. Bunun ağırlığı da limanlarımızdan. Limanlarımızda yapılan faaliyetler sonucuna göre; elde ettiğimiz vergilerin %70’e yakını denizcilik sektörümüz üzerinden oluştu. 2025 yılında da sıralamamız yine üçüncü sırada Nisan ayı itibariyle. Ama dediğim gibi; geçmiş yıllarda da Kocaeli her zaman ikinci olmuştur, üçüncü olmuştur ancak en üst düzeyde vergi toplayan şehir olmuştur. Ben bu anlamda odamız nezdinde bütün iş dünyamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mayıs ayı 32. Olağan Meclis Toplantısı, Kocaeli Defterdarlığı Grup Müdürleri Mehmet Zengin ve Gökhan Gülfidan’ın, ‘Denizcilik Sektöründe Sağlanan Vergisel Avantajlar’ konulu sunumları ve Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübü Derneği Üyelerinden Dalgıç Fethiye Kahraman’ın, ‘Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılar hakkındaki bilgilendirmelerinin ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.