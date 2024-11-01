Aliağa Limanları Net Tonda Yılı Lider Kapatacak

Şube toplantı salonunda yapılan meclis toplantısında, geçen ayın toplantı zabıtları onaylanırken, Ağustos ve Eylül ayı mizanları oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Ekim ayı faaliyet raporu da üyelerle paylaşıldı ve Şube 2025 Taslak Bütçesi de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayarak başladığı konuşmasında Aliağa limanlarında yılın ilk 9 ayında kaydedilen istatistiklere dikkat çekti. Küresel ticaretteki belirsizlikler ve değişken dinamiklere rağmen Aliağa Limanlarının güçlü oyunculardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Konteyner Trafiğinde Önemli Artış

Başkan Adem Şimşek, 2024 yılının ilk dokuz ayında Aliağa Limanlarında toplam 1 milyon 594 bin 631 TEU elleçlendiğini belirtti. 2023 yılının aynı dönemindeki 1 milyon 176 bin 8 TEU’ya kıyasla % 35,6’lık bir artış yaşandığını ve bu artışla Aliağa’nın, Tekirdağ’ı geride bırakarak Ambarlı ve Kocaeli’nin ardından 3. sırada yer aldığını ifade etti.

2024 yılı Ocak ve Eylül ayları arasında Aliağa Limanları toplam 4.565 gemiye ev sahipliği yaptı. 2023 yılındaki 4.781 gemi sayısına kıyasla %4,50’lik bir azalma görülmesine rağmen, liman Kocaeli’nin ardından 2. sıradaki yerini korudu.

“Aliağa elleçlenen net tonda liderliği koruyor”

Şimşek, elleçlenen net ton miktarının 2024’ün ilk dokuz ayında 64 milyon 37 bin 782 tona ulaştığını ve 2023’e göre % 6,36’lık bir artış gösterdiğini belirtti. Aliağa Limanları bu alanda lider konumunu korumaya devam etti.

Toplam 87 milyon 234 bin 273 grostonluk işlem gerçekleştiren Aliağa Limanları, 2023’teki 90 milyon 737 bin 476 grostona göre % 3,86’lık bir azalma yaşadı. Ancak bu durum, Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki konumunu etkilemedi.

“Aliağa yükleme net tonda lider konumda”

2024’ün ilk dokuz ayında yükleme net ton miktarı 25 milyon 849 bin 92 ton olarak kaydedildi ve % 10,48’lik bir artışla Aliağa liderliğini sürdürdü. Boşaltma net ton miktarı ise 38 milyon 188 bin 690 ton olarak kaydedilirken, 2023 yılına göre % 3,74’lük bir artış gözlemlendi.

Başkan Adem Şimşek, bu verilerin Aliağa Limanlarının Türkiye ekonomisine ve denizcilik sektörüne katkılarının sürdüğünü gösterdiğini belirtti. Aliağa’yı daha ileriye taşımak için çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Dalgıçlık Sektöründeki sorunlar konuşuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında söz alan Oda meclis üyesi ve Derin Dalgıç firmasının sahibi Cüneyt Akagündüz, dalgıçlık hizmeti veren sektörün karşılaştığı sıkıntıları gündeme taşıdı. Akagündüz, sektörde farklı mevzuatların uygulanmasının hizmet sürecini zorlaştırdığını ve sektörü sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

Sektördeki meslektaşları adına konuştuğunu belirten Akagündüz, bu belirsizliklerin ve farklı uygulamaların iş süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, hizmet sektöründe 150 grosluk uygulamasının dalgıçlık hizmetlerinde kullanılması gereken tam donanımlı son teknoloji gemilerin inşa edilmesinden kaçınılmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun, özellikle off-shore ve dalgıçlık hizmetlerinde sektöre sekte vurduğunu ve hizmet süreçlerini zorlaştırdığını söyledi.

Akagündüz, yaşanan bu sorunların çözümüne yönelik odadan destek talep etti. Toplantıda, sektördeki uygulamaların standardizasyonu ve bu alandaki sorunların giderilmesine yönelik öneriler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Akagündüz’ün gündeme getirdiği bu konunun daha detaylı bir şekilde ele alınması için ön çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.