İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nden Yönetmelik Değişikliklerine İptal Davası

Dernek yönetimi, yapılan değerlendirmeler ve mezunlardan gelen talepler doğrultusunda, yönetmelikte yer alan "Gemiadamı" ibaresinin Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bu ibarenin kaldırılmasını talep etti.

Söz konusu yönetmelikte belirli maddelerin iptali için 28 Ekim 2024 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'ne başvuran dernek, davanın 2024/5734E sayılı dosya ile kaydedildiğini açıkladı. İptal edilmesi talep edilen maddeler arasında 45, 62, 66, 68, 69 ve 70. maddelerdeki belirli fıkralar yer alıyor. Özellikle 62. maddenin bazı hükümlerinin, denizcilik mesleği açısından önemli yaptırımlar içerdiği belirtilerek kısmi iptali isteniyor.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, süreç boyunca kendilerine görüş ve destek sunan mezunlarına teşekkür ederek, denizcilik camiası ve sektör paydaşlarına konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Vira Haber