Aliağa Limanları, Türkiye Ekonomisinin Gücünü Yansıtıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, 2024 yılının değerlendirildiği ve 2025 yılına yönelik hedeflerinin paylaşıldığı yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, şube meclis üyeleri ve İngiltere Leeds Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçay Balcı katılım sağladı.

Toplantının gündeminde, yıl boyunca gerçekleştirilen oda faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Aliağa Limanlarına ilişkin istatistiklerin ele alınması ve bölgenin ekonomik performansı yer aldı. Ayrıca, ülke ve dünya genelinde yaşanan üzücü olaylara yönelik başsağlığı mesajları da toplantıda dile getirildi.

Toplantıda, geçen ayın toplantı zabıtları onaylanırken, Kasım ayı mizanı oy birliğiyle kabul edildi. Aralık ayı faaliyet raporunun sunumuyla devam eden meclis toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in değerlendirmeleriyle sürdü.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, konuşmasına Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlama ve Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan kayıplara ilişkin başsağlığı mesajıyla başladı. Şimşek, “Bu acı olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“2024 ZORLUKLARLA GEÇTİ, ALİAĞA PERFORMANSINI KORUDU”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2024 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2024 yılı, hem dünyada hem de ülkemizde kolay bir yıl olmadı. Süregelen savaşlar ve küresel belirsizlikler, ekonomileri ve ticareti olumsuz etkiledi. 2025 yılının ilk yarısında da beklentilerde çok büyük değişiklikler bulunmuyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen bölgemiz ve Aliağa, istikrarlı bir performans göstererek bu yılı başarıyla tamamladı. Biz de İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak 2024 yılını kapatırken, 2025 yılında da sektörümüz ve bölgemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” Dedi.

“ALİAĞA, SEKTÖRÜMÜZDE KRİTİK ROL OYNUYOR”

Adem Şimşek, Aliağa’nın bölgesel ve ulusal ekonomideki önemine vurgu yaparak, “Aliağa, endüstriyel altyapısı ve büyük limanları ile hem yerel hem de ülke ekonomisi açısından kritik bir rol oynuyor. İzmir ve çevresindeki sanayi üretiminin büyük bir kısmı Aliağa üzerinden taşınıyor. Bu da Aliağa’nın lojistik ve ticaret açısından ne kadar önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

“AYVALIK-MİDİLLİ SEFERLERİ KIŞ SEZONUNDA DA İLGİ GÖRÜYOR”

Turizm ve yatçılık açısından öne çıkan Ayvalık, Dikili ve Foça bölgelerine de dikkat çeken Şimşek, “Ayvalık-Midilli seferleri yaz sezonu boyunca oldukça hareketli geçti. Hatta kış sezonunda bile bu seferlere olan ilgi devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığımızın bu bölgelerdeki barınak, yanaşma yeri ve yat limanı çalışmaları da büyük önem taşıyor. Bu çalışmaları yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALİAĞA YOLCU İSKELESİ TURİZMİ CANLANDIRACAK”

Şimşek, Aliağa Belediyesi ile iş birliği içinde başlatılan Aliağa Yolcu İskelesi Projesi hakkında da bilgi verdi: “Göreve başladığımızdan bu yana pek çok projeye destek verdik. Aliağa Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Aliağa Yolcu İskelesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu proje tamamlandığında, Aliağa’nın gerek ticari gerekse sosyal anlamda büyük bir kazanım elde edeceğine inanıyoruz. Ayrıca, bu projenin hayata geçmesiyle Aliağa’nın turizm açısından da çok daha fazla ön planda olacağını düşünüyoruz.”

“ALİAĞA LİMANLARI, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2024 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin bölge limanlarının performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Aliağa limanlarının birçok alanda liderliğini sürdürdüğünü ve Türkiye ekonomisine güçlü katkılar sağladığını belirtti.

“2024 yılının Ocak-Kasım döneminde sorumluluk sahamızda bulunan Aliağa limanlarına uğrak yapan gemi sayısı 5.567 olarak kaydedildi. Geçen seneye göre %3,60’lık bir azalma yaşanmasına rağmen, Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde ikinci sıradaki konumumuzu korumayı başardık.”

Ege Bölgesi genelindeki gemi trafiğine de değinen Şimşek, “2024’ün ilk 11 ayında İzmir Limanı’na toplam 1.413 gemi uğrak yaptı. Dikili Limanı ise 175 gemi ile geçen senelere göre daha aktif bir dönem geçirdi” dedi.

“ELLEÇLEME RAKAMLARINDA ALİAĞA LİDER”

Adem Şimşek, yük elleçleme verilerine ilişkin şunları aktardı: “2024 yılının ilk 11 ayında toplam elleçlenen net ton miktarı 77 milyon 992 bin 685 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 73 milyon 200 bin 850 tondu. %6,55’lik bir artış ile Aliağa, net ton bazında liderliğini koruyor. Aynı dönemde yükleme net ton miktarı 31 milyon 533 bin 581 ton olarak kaydedilirken, bu alanda %8,37 oranında bir artışla Aliağa yine lider konumda.” dedi.

Şimşek, Ege Bölgesi limanlarının performansını da değerlendirerek şunları ekledi: “Ege Bölgesi liman başkanlıkları bazında elleçlenen net tona baktığımızda, İzmir Limanı’nda 2024 yılının ilk 11 ayında toplam 6 milyon 934 bin 29 ton yük elleçlenmiştir. Dikili Limanı ise geçen seneye göre %61,51 gibi ciddi bir artış kaydederek 785 bin 694 ton yük elleçlemiştir.”

Boşaltma verileri hakkında ise şu bilgileri verdi: “2024 yılı ilk 11 ayında toplam boşaltma net ton miktarı 46 milyon 459 bin 104 ton oldu. Geçen yıla göre %5,34 artış göstererek, Türkiye genelinde en çok boşaltma elleçlemesi yapılan ikinci liman konumundayız.”

“KONTEYNER TRAFİĞİNDE REKOR ARTIŞ”

“Konteyner trafiğinde Aliağa, dikkat çekici bir performans sergiledi” diyen Şimşek, şunları söyledi: “2024’ün ilk 11 ayında Aliağa limanlarında toplam 1 milyon 957 bin 711 TEU elleçlendi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %35,94 oranında bir artışı ifade ediyor. Bu performans ile Aliağa, Ambarlı ve Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.”

Toplam gross ton bazında elleçleme miktarlarına da değinen Şimşek, “2024 yılının ilk 11 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 106 milyon 184 bin 624 ton oldu. Bu, geçen seneye göre %3,40’lık bir azalış anlamına gelse de Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerimizi koruyoruz” dedi.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün ithalat ve ihracat işlem hacimleri hakkında bilgi veren Şimşek,“2024’ün ilk 10 ayında Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nde toplam 12 milyon 244 bin 912 dolarlık ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu rakamla toplam ithalatta %4,34’lük bir paya sahibiz. Aynı dönemde, toplam 17 milyon 643 bin 244 dolarlık ihracat işlem hacmi ile Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldık ve %8,16’lık bir pay elde ettik. Bu rakamlar, Aliağa’nın ticaret ve lojistikteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.” Dedi.

BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN YENİ YIL MESAJI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sektör temsilcilerine ve tüm vatandaşlara mesaj verdi: “2024 yılını geride bırakırken, ülkemizin büyümesine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörümüzdeki başarılarımızı daha da ileriye taşımak için 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm sektör paydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini dilerim.”

Başkan Şimşek’in konuşmasının ardından, İngiltere Leeds Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçay Balcı, meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında gerçekleştirdiği “Denizcilikte Güncel Gelişmeler: Sıfır Emisyon Hedefi Zorlukları ve Fırsatları” başlıklı sunumunda, her türlü üretimde yeşil enerjinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin ve özellikle Aliağa’nın yakıt tedarikçiliğinden yakıt ihracatçılığına geçiş potansiyeline ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantı, dilek ve temennilerin dinlemesinin ardından son buldu.