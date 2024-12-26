Çanakkale Boğazı 10 Knot Altındaki Tüm Gemiler İçin Transit Geçişlere Kapatıldı
Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli akıntı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Vira Haber
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