İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Çanakkale Boğazı 10 Knot Altındaki Tüm Gemiler İçin Transit Geçişlere Kapatıldı
Çanakkale Boğazı 10 Knot Altındaki Tüm Gemiler İçin Transit Geçişlere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı 10 Knot Altındaki Tüm Gemiler İçin Transit Geçişlere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

A+A-

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli akıntı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Vira Haber 


Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.