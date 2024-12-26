Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Denizcilere Yıpranma Payı Desteği

Türkiye Denizcilik Federasyonu ve sektördeki birçok önemli dernek, Bakanlığın bu girişimine desteklerini açıkladı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Balık Günü töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, “Bakanlığımızın ‘yıpranma payının geri verilmesi’ yönündeki kararı tamamen denizcilerle aynı doğrultudadır” ifadelerini kullandı.

Federasyon ve Derneklerden Tam Destek

Türkiye Denizcilik Federasyonu, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar olmak üzere Bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti. Federasyon adına yapılan açıklamada, “Denizcilerin yıpranma payının geri verilmesi konusunda Bakanlığımızın desteği, bizleri daha fazla çalışmaya teşvik etmektedir. Denizciliğin gelişimi adına tüm gücümüzle Bakanlık ile iş birliği içinde olmayı sürdüreceğiz” denildi.

Bu önemli girişime destek veren kurumlar arasında Türkiye Denizcilik Federasyonu’nun yanı sıra İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği ve daha birçok dernek yer aldı.

Denizcilik Sektörüne Katkı

Bakanlığın yıpranma payı konusunda sunduğu destek, sektör çalışanlarının hem iş güvencesini artırması hem de çalışma koşullarını iyileştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Federasyon ve dernekler, bu desteğin denizciliğin gelişimine büyük katkı sunacağını vurguluyor.

Yayımlanan bildiri şu şekilde;

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA DESTEK DUYURUSU Türk Denizciliğin gelişmesi ve uluslararası düzeyde hak ettiği yeri alabilmesi için birçok alanda çalışmalar yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın doğal hak olmasının yanında denizciliğimize çok büyük katkısı olacağını öngördüğümüz yıpranma hakkı ile ilgili açıklamaları kapsamında işbu basın bildirisini imza atmaktan büyük memnuniyet duyarız. İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği iş birliği ile düzenlenen Geleneksel Balık Günü töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, ‘yıpranma payının geri verilmesi’ yönündeki kararı tamamen denizcilerle aynı.” ifadelerini kullanarak yıllardır tartışmasız denizcilerin tamamının talep ettiği yıpranma hakkı için desteklerini ifade etmiştir. Türkiye’nin ve hatta dünyanın birçok yerinde seyir yapan denizcilerimizden söz konusu açıklamayla ilgili çok olumlu mesajlar almaya devam ediyoruz. Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar’a verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Konuşmada ifade edildiği üzere Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak tüm derneklerimizle birlikte bu konuda sizin yanınızdayız. Bakanlığımızın “Denizcilerin Yıpranma Payının geri verilmesi” konusundaki desteğinin bizleri daha da teşvik ettiği ifade eder, aşağıda isimleri belirtilen derneklerimizle birlikte denizciliğimizin gelişmesi adına katkıda bulunmak için her zaman olduğu gibi Bakanlığımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 1- Türkiye Denizcilik Federasyonu 2- İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği 3- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 4- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 5- Deniz Otobüsleri Kaptan Ve Baş Mühendisleri Derneği 6- Deniz Trafik Operatörleri Derneği 7- Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği 8- Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği 9- Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği 10- Deniz Kültür Derneği 11- Denizciler Dayanışma Derneği 12- Denizci Öğrenciler Derneği 13- Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği 14- İÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri Mezunlar Derneği 15- Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği 16- Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği 17- Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği 18- Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği 19- Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği 20- Kıyı Emniyeti Kaptan ve Başmühendisleri Derneği 21- Denizcilik Psikolojisi Derneği 22- KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği

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