Aliağa Limanları Zirvedeki Yerini Korudu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca, görev yeri değişikliği nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin ile yerine yeni atanan Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Tugay Peker de katılım sağladı.

Toplantının gündeminde oda faaliyetleri, liman istatistikleri ve denizcilik sektörüne yönelik güncel gelişmeler yer aldı.

Bir önceki aya ait meclis toplantı zabıtları ile Mayıs ayı mizanı oy birliğiyle onaylandı. Temmuz ayı faaliyet raporu da meclis üyeleriyle paylaşıldı. Toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in değerlendirme konuşmasıyla devam etti.

“15 Temmuz’u Unutmadık, Unutturmayacağız”

Konuşmasının başında 15 Temmuz hain darbe girişimini anarak milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Adem Şimşek, şunları söyledi: “Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışan, devletimizin ve ekonomimizin tüm çarklarını yok etmeyi hedefleyen hain darbe girişimini asla unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde; ülkemizin özgürlüğü, demokrasisi ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin bir daha böylesi ihanetlerle ve acılarla karşılaşmamasını yürekten diliyorum.”

Kabotaj Bayramımızı Coşkuyla Kutladık

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın, Aliağa başta olmak üzere tüm sorumluluk alanlarında bu yıl her zamankinden daha büyük bir coşku ve katılımla kutlandığını vurgulayan Şimşek, “Denizciliğin ülkemiz açısından taşıdığı stratejik önemi bir kez daha hatırladığımız bu anlamlı gün, bölgemizde de halkın, deniz emekçilerinin ve kurumlarımızın yoğun ilgisiyle büyük bir sahiplenme duygusuyla kutlandı. Etkinlikler, hem denizciliğe duyulan saygıyı hem de milli değerlerimize olan bağlılığı güçlü bir şekilde yansıttı. Bu vesilesiyle, denizcilik sektöründe emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

TOBB Nefes Kredisi Üyelerin Hizmetinde

Oda üyelerini doğrudan ilgilendiren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi hakkında da bilgi veren Şimşek, protokolün dokuz banka ile imzalandığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Başvurular başlamış olup, üyelerimiz odamızdan ücretsiz olarak temin edecekleri faaliyet belgesi ile anlaşmalı bankaların şubelerine başvurarak kredi imkânından yararlanabilecek.” Dedi.

Denizcilik Zirvesi Sektörü Bir Araya Getirdi

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde, Deniz Ticaret Odamızın destekleriyle düzenlenen zirve, sektörümüz açısından oldukça verimli geçti. Zirvede, Nemport Limanımız yük elleçleme oranını en çok artıran liman olarak ödüle layık görüldü. Bu başarıdan dolayı Odamız adına Nemport’u tebrik ediyor, bölgemize ve ülkemize sundukları katkılar için teşekkür ediyorum. Ayrıca zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Bakanlığımız olmak üzere, Deniz Ticaret Odamıza ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a da şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Aliağa, Yük Trafiğinde Liderliğini Güçlendiriyor

Başkan Adem Şimşek 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin liman verilerini değerlendirdi. Şimşek, Aliağa’nın net ton, yükleme ve boşaltma istatistiklerinde Türkiye genelinde liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

Net Ton da Birinciyiz

2025 yılı Ocak–Haziran döneminde Aliağa limanlarında elleçlenen net ton miktarı 44 milyon 950 bin 921 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %1,77 oranında artış gösteren bu rakamlarla Aliağa, net tonda Türkiye’nin lider limanı olmayı sürdürdü.

Aliağa, Yükleme ve Boşaltmada Liderliğini Korudu

Aynı dönemde limanlarda gerçekleştirilen yükleme net ton miktarı 18 milyon 111 bin 797 ton, boşaltma net ton ise 26 milyon 839 bin 124 ton olarak kaydedildi. Yüklemede %4, boşaltmada ise %0,4 oranında artış elde eden Aliağa, her iki kalemde de birinci sıradaki konumunu korumayı başardı.

Gross Ton ve Gemi Trafiğinde İstikrar Sürüyor

2025 yılının ilk altı ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 59 milyon 323 bin 410 ton oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %2,30’luk bir düşüşe işaret etse de, Aliağa bu alanda Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Gemi trafiğinde ise istikrar dikkat çekti. Ocak–Haziran döneminde Aliağa Limanlarına 3 bin 75 gemi uğradı. Bu sayı, 2024 yılındaki 3 bin 74 uğrak sayısıyla aynı seviyede kaldı.

Konteyner Trafiğinde Dengeli Performans

2025 yılı Ocak–Haziran döneminde Aliağa limanlarında TEU bazında 896 bin 786 konteyner elleçlendi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 45 bin 284 TEU olarak kaydedilmişti. Küresel anlamda yaşanan krizler ve dönemsel etkilere bağlı olarak yaşanan dalgalanmalara rağmen, Aliağa konteyner trafiğinde Türkiye genelinde beşinci sıradaki yerini korumaktadır.

Aliağa, Türkiye Deniz Ticareti İçin Stratejik Bir Merkez

Toplantıda yaptığı değerlendirmede Başkan Adem Şimşek, Aliağa’nın stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Veriler, Aliağa’nın yalnızca Ege Bölgesi için değil, Türkiye genelinde lojistik ve ticaret açısından ne denli kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor. Hedefimiz sürdürülebilir büyümeyle bu gücü daha da ileriye taşımaktır.” Dedi.

Toplantı, dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Özgür Ses