"Gazi Gemi" Yarhisar'ın Ziyaret Günleri Artırıldı

Gölcük Belediyesi tarafından geçen yıl tamamen yenilenen müze geminin ziyaret günlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Ziyaretçi talepleri doğrultusunda yapılan değişiklikle gemi, sadece pazartesi günleri kapalı olacak. Yarhisar Müze Gemisi, haftanın diğer günlerinde 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Müzeye giriş ücretleri yetişkinler için 5, öğrenciler için ise 3 lira olarak uygulanmaya devam edecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı



Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığı işbirliğiyle 27 Ekim 2006'da müze olarak hizmet vermeye başlayan gemi, 19 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Vira Haber