Navlun Fiyatları Altı Haftadır Düşüşte

Nisan ayında açıklanan yüksek ABD gümrük tarifelerinin etkisiyle mayıs ve haziran başında yükselen oranlar, haziran ortasından itibaren istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı. Uzmanlar, bu durumun tarife artışlarının piyasa üzerindeki etkisinin sona erdiğini gösterdiğini belirtiyor.

Transpasifik rotalarında da benzer bir eğilim gözleniyor. Şangay–Los Angeles hattında fiyatlar yüzde 5 düşerek 2.675 dolara, Şangay–New York hattında ise yüzde 7 gerileyerek 4.210 dolara indi. ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin geçici olarak durdurulmasının ağustos ortasında sona erecek olması nedeniyle denizcilik şirketleri sefer iptallerine gidiyor.

Drewry, yılın ikinci yarısında arz-talep dengesinin zayıflayacağı ve spot fiyatlardaki düşüşün süreceği öngörüsünde bulunuyor. Ancak kurlardaki hareketlilik, ABD’nin gelecekteki gümrük politikaları ve Çin gemilerine uygulanabilecek yaptırımlar, fiyatlar üzerinde belirleyici olacak.

Vira Haber