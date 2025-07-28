Japonların Peşine Düştüğü Şifalı Yosun Giresun’da

Plaj işletmecisi Yaşar Arslan’a göre, bu yosunlar cilt sağlığından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Üstelik bu özel yosunlar, Japon araştırmacıların bile ilgisini çekmiş durumda.

Plajın en dikkat çeken özelliğinin şifalı yosunlar olduğunu belirten Arslan, "Bu yosunları araştırmak için, Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı yaptığım dönemde Japon araştırmacılar Trabzon'dan geldiler. Japonlar, dünyanın en değerli cilt kreminin bu yosunlardan üretildiğini, ayrıca astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade ettiler. Yosunda bulunan iyot oranı oldukça yüksek. Bu yosunları vücuda sürmek, özellikle de doğrudan temas ederek uygulamak sağlık açısından çok faydalı. Örneği benim: Kimliğimde yaşım 69, ama kendimi 28 gibi hissediyorum" dedi.

Yosunlar besin kaynağı olarak da kullanılıyor

Yosunların sadece şifa değil, aynı zamanda besin kaynağı olarak da değerlendirildiğini belirten Arslan, "Japonlar bu yosunlardan cilt kremi ve salata yapıyorlar. Bu yosun her yerde bulunmaz. Taşların arasından çıkan bu özel yosunlar vatandaşlar tarafından toplanıyor ve çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Gelen herkes şifa bulduğunu söylüyor" diye konuştu.

Vira Haber