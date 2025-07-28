Demre Yat Limanı Hizmete Açıldı

Toplam 700 yat bağlama kapasitesine sahip olan modern marina, bölge turizmine ve Türkiye’nin denizcilik vizyonuna önemli katkılar sağlayacak. Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, Antalya’nın yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en gözde turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, “Demre Yat Limanı Antalya’yı uluslararası yat turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirecek” dedi.

Türkiye’nin marina kapasitesi 26 bine yaklaştı

Uraloğlu, 2002’de 41 olan yat limanı sayısının bugün 64’e, 8.500 olan yat bağlama kapasitesinin ise 26 bine yaklaştığını ifade etti. “Antalya’nın turizm ve sanayi altyapısını güçlendirmek için pek çok yatırım yaptık. Modern ulaşım sistemleriyle vatandaşlarımızın ve turistlerin hayatını kolaylaştırdık. Havalimanımızın yolcu kapasitesini 35 milyondan 83 milyona çıkardık” dedi.

Bakan, Türkiye’nin limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının yüzde 28, yolcu sayısının ise yüzde 27 arttığını da belirterek, “Bu yıl 2 milyon yolcuya ulaşacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Modern altyapı ve sosyal alanlar

Demre Marinası’nda 958 metre ana mendirek, 281 metre tali mendirek, 287 metre rıhtım ve 5 adet yüzer iskele bulunuyor. Projenin yalnızca bir bağlama alanı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir merkez olacağı vurgulandı.

Marina, kışlama ve bakım hizmetlerinden restoranlara, yat kulübü etkinliklerinden fuarlara kadar çok yönlü hizmetler sunacak. Uzun süreli yabancı tekne konaklamalarıyla ülkeye önemli döviz girdisi sağlanması bekleniyor.

Bakanlık ayrıca, Datça Marinası, Tekirdağ Marinası, İstanbul Haliç Marina Kompleksi ve Mersin Aydıncık Marinası projelerinin yapım çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.